Хулио Веласкес си постави ултиматум за оставане в Левски

9 Октомври, 2025 13:11 813 3

Клубното ръководство и треньорът ще започнат преговори за нов договор

Хулио Веласкес си постави ултиматум за оставане в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Левски и испанският треньор на тима Хулио Веласкес ще започнат преговори за нов договор във втората половина на декември, когато вече ще е приключила първата част от сезона в efbet Лига. В момента на „Герена“ работят по контракта, който най-вероятно ще е с подобрени условия, който ще бъде предложен на специалиста, пише Мач Телеграф.

Надеждите са, че ще се стигне до подпис без проблем и Веласкес ще остане в Левски поне през следващия сезон. Самият треньор е дал индикации, че иска да продължи работата си, но зависи от това дали отборът ще се класира за европейските турнири. Това, всъщност, зависи и от самия треньор. Ако не се случи, ще го приеме като личен провал и сам ще си тръгне през лятото. Засега Дон Хулио не е поставял никакви условия, още по-малко финансови. Единственото му изискване е да се водят преговори по време на сезона, а не след неговия край.

Веласкес дойде на „Герена“ в началото на януари миналата година със сериозна визитка, въпреки крехката си възраст за треньор – бил е начело на Реал Сарагоса, Фортуна Ситард, Алавеш, Маритимо, Витория Сетубал, Удинезе, Алкоркорн, Беленензес, Бетис, Мурсия и Виляреал. Единствено в Левски обаче Веласкес за първи път в кариерата си води отбор в европейските турнири. И през този сезон „сините“ ще се класират за Европа, освен ако не направят някоя чутовна глупост. Именно заради евромачовете Веласкес ще остане на „Герена“.

Испанецът бе приет с голямо недоверие от синята общност. Той замени на поста Станислав Генчев, който бе уволнен след поредица слаби резултати и още по-слаби мачове. Наско Сираков и шефовете на клуба до последно преди началото на миналата зимна подготовка преговаряха с Веласкес и успяха да го убедят де се пусне в авантюрата, наречена Първа лига на България. Веласкес успя да убеди феновете, че е точният човек за поста с променяте в тактиката и играта на тима. Въпреки че отборът отпадна от турнира за Купата на България и не стана шампион, промяната в играта бе очевидна – по-атрактивна, с много стабилна защита и дълъг контрол върху топката. А в началото на сезона Веласкес върна и надеждите на феновете за повече европейски мачове, което пък напълни и касата на „Герена“.


  • 1 Значи той можел

    0 2 Отговор
    И да .мисли разсъждава и цели да си поставя.НЕ САМО ДА ЛАФИ И ПО СТРАНИЧНАТА ЛИНИЯ ДА РЪКОМАХА.

    Коментиран от #3

    13:21 09.10.2025

  • 2 ББпп

    0 0 Отговор
    Аре сега и пресконференция да даде да разберем какво е закусвал!

    13:33 09.10.2025

  • 3 Левскар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи той можел":

    С тия футболисти - и толкова е много !!!

    13:41 09.10.2025

