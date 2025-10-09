АНКЕТА: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?

Питаме Вас, читателите на ФАКТИ: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?

Може да гласувате: ТУК!

В събота - 11 октомври от 21:45 часа националите ни се изправят срещу Турция, в световна квалификация, на Националния стадион "Васил Левски". Във вторник също от 21:45ч. тимът гостува на Испания.