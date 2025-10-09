Новини
АНКЕТА: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?

9 Октомври, 2025 19:06

Какъв ще бъде стартът при новия селекционер Александър Димитров?

АНКЕТА: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания? - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Питаме Вас, читателите на ФАКТИ: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?

Може да гласувате: ТУК!

В събота - 11 октомври от 21:45 часа националите ни се изправят срещу Турция, в световна квалификация, на Националния стадион "Васил Левски". Във вторник също от 21:45ч. тимът гостува на Испания.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    8 0 Отговор
    Отрицателни точки признават ли се?

    19:09 09.10.2025

  • 3 Минус Няколко

    4 0 Отговор
    На 100%

    19:10 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Къде е

    1 1 Отговор
    Анкетата?

    19:12 09.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    2 0 Отговор
    Отдавна съм го казал, че вероятно ще завършим групата с 0 точки и голова разлика 0-3:18-23 гола. Само испанците много ни пощадиха. Турците имат играчи по Реал, Ювентус и така нататък. Грузинците в ПСЖ - носителят на ШЛ.

    Коментиран от #10

    19:14 09.10.2025

  • 9 Ташо

    1 0 Отговор
    6 на 0

    19:17 09.10.2025

  • 10 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Испания не се интересуват от нас.Тяхният конкурент беше Турция.Кой бяга от една разпускаща тренировка,без контузии и картони второто полувреме.После размазват Турция с 6:0 и им пречупват всякакви мераци за първо място.

    19:27 09.10.2025

  • 11 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    Ако са със правилните прически 0!

    19:34 09.10.2025

