АНКЕТА: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?

Питаме Вас, читателите на ФАКТИ: Колко точки ще вземе България от предстоящите мачове с Турция и Испания?
Може да гласувате: ТУК!
В събота - 11 октомври от 21:45 часа националите ни се изправят срещу Турция, в световна квалификация, на Националния стадион "Васил Левски". Във вторник също от 21:45ч. тимът гостува на Испания.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 си дзън
19:09 09.10.2025
3 Минус Няколко
19:10 09.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Къде е
19:12 09.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Коментиран от #10
19:14 09.10.2025
9 Ташо
19:17 09.10.2025
10 Лост
До коментар #8 от "Някой":Испания не се интересуват от нас.Тяхният конкурент беше Турция.Кой бяга от една разпускаща тренировка,без контузии и картони второто полувреме.После размазват Турция с 6:0 и им пречупват всякакви мераци за първо място.
19:27 09.10.2025
11 истина ти казвам
19:34 09.10.2025