Гакпо блести с две дузпи, Нидерландия разгроми Малта и затвърди лидерството си в квалификациите за Мондиал 2026

Националният отбор на Нидерландия постигна категорична победа с 4:0 при визитата си на Малта в квалификационен сблъсък от група „G“ за Световното първенство по футбол през 2026 година.

Още в началните минути гостите наложиха волята си, а звездата на Ливърпул Коуди Гакпо откри резултата от бялата точка в 12-ата минута.

След почивката Гакпо отново бе безпогрешен при изпълнение на дузпа, удвоявайки преднината на Нидерландия в 48-ата минута и затвърждавайки статута си на ключова фигура в състава. Тиджани Райндерс се разписа в 57-ата минута, с което направи резултата класически – 3:0. Крайното 4:0 оформи Мемфис Депай, който се появи като резерва и реализира своя 53-и гол с националната фланелка, затвърждавайки лидерската си позиция във вечната ранглиста на голмайсторите на Нидерландия.

След този убедителен успех „оранжевите“ оглавяват класирането в групата с 13 точки от 5 изиграни мача, докато Малта остава на дъното с едва 2 точки от 6 срещи.