ЦСКА плюс още 7 клуба ще печелят при изваждане на Спартак Вн от елита - Левски, Локо Пд и Черно море са губещите

10 Октомври, 2025 18:54 659 3

Очакванията са ръководството на Спартак да разреши сериозния проблем, но ако не го направи, той ще рефлектира върху почти всички останали клубове

ЦСКА плюс още 7 клуба ще печелят при изваждане на Спартак Вн от елита - Левски, Локо Пд и Черно море са губещите - 1
Снимка: БГНЕС
Лицензионната комисия към БФС даде срок на Спартак (Варна) да представи до 21.10.2025 г. (вторник) документи за липса на просрочени задължения към персонала и НАП. Ако това не бъде сторено, лицензът на “соколите” за efbet Лига ще бъде отнет.

Т.е. групата ще остане с един отбор по-малко.

Очакванията са ръководството на Спартак да разреши сериозния проблем, но ако не го направи, той ще рефлектира върху почти всички останали клубове.

При извеждане на отбор от елита, Наредбата на БФС гласи следното: “Преди завършване на есенния полусезон - резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират. В Първа лига и Втора Лига за завършване на първия полусезон се приема последният изигран мач от календарната 2025 година”.

Бърза справка показва, че при подобен сценарий най-потърпевши ще са клубовете, които победиха Спартак до момента, а най-облагодетелствани - тези, които загубиха точка или три.

“Соколите” са допуснали три поражения от началото на сезона - от Левски, Черно море и Локомотив (Пловдив). Ако бъдат извадени от efbet Лига, въпросните три клуба ще се простят с по три точки.

Арда и Монтана, които загубиха мачовете си срещу Спартак, ще са големите печеливши, тъй като резултатът се нулира. Полза при изваждане на “соколите” ще имат и тези състави, които направиха равенства срещу тях - ЦСКА 1948, Славия, Локомотив (София), Ботев (Враца), ЦСКА и Берое.

Останалите четири клуба - Лудогорец, Ботев (Пд), Добруджа и Септември все още не са играли със Спартак. Разградчани излизат в двубой срещу варненци на 18 октомври. Т.е. при успех на “орлите” и те могат да се присъединят към групата на Левски, Черно море и Локомотив (Пловдив) като най-потърпевши от цялата тази неприятна сага.


  • 1 Някой

    За година са предвидени 3 отпадащи и 1 отбор на бараж. А от Б група 1 класиращ се и 1 на бараж. Вървим към 14 отбора за следващ сезон. Спартак Варна ще заемем мястото на отпадащ, а в момента са 8-и. После е за точките. Но реално застрашени от изпадане, получават по-голям шанс.

    18:59 10.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спиро

    И точно защо е махнат, има ли някакви обиди, или реално е описана действителността.

    19:11 10.10.2025

