Георги Иванов влезе в една от постоянните комисии на ФИФА

Президентът на БФС Георги Иванов беше включен в една от постоянните комисии на ФИФА за новия управленски мандат до 2029 година. Той вече е част от Комитета за техническо развитие, който има за цел да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.

Председател на този комитет е президентът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили, който оглавява и Футболната комисия към УЕФА, занимаваща се с развитието на играта както на клубно, така и на национално ниво. В тази комисия Георги Иванов заема поста на заместник-председател.

Назначенията бяха утвърдени на заседание на Съвета на ФИФА, проведено на 2 октомври в Цюрих, като част от новата организационна структура на световната футболна централа за следващите четири години.

Освен Георги Иванов, в комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на съюза. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.