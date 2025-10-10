Новини
Георги Иванов влезе в една от постоянните комисии на ФИФА

10 Октомври, 2025 18:00 387 4

  • георги иванов-
  • футбол-
  • бфс-
  • фифа

Освен Георги Иванов, в комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на съюза

Георги Иванов влезе в една от постоянните комисии на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС Георги Иванов беше включен в една от постоянните комисии на ФИФА за новия управленски мандат до 2029 година. Той вече е част от Комитета за техническо развитие, който има за цел да насочва стратегическите инициативи за напредъка на футбола в глобален мащаб.

Председател на този комитет е президентът на Грузинската футболна федерация Леван Кобиашвили, който оглавява и Футболната комисия към УЕФА, занимаваща се с развитието на играта както на клубно, така и на национално ниво. В тази комисия Георги Иванов заема поста на заместник-председател.

Назначенията бяха утвърдени на заседание на Съвета на ФИФА, проведено на 2 октомври в Цюрих, като част от новата организационна структура на световната футболна централа за следващите четири години.

Освен Георги Иванов, в комисиите на ФИФА има още един български представител – Ивета Банкова-Стоянова, заместник-изпълнителен директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел на съюза. Тя е включена в Комисията по футзал, като присъствието ѝ се свързва с усилията на ФИФА за по-голямо участие на жените в управленските и експертни структури на организацията.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 1 Отговор
    С колко? Въобще взе ли си изпита или му го дадоха по милост? Доколкото знам е с 8-ми клас...

    18:05 10.10.2025

  • 2 Пешо

    2 0 Отговор
    Той сигурно е представил диплома за вишу, той който не си е платил в Бг, той не го е взел.

    18:21 10.10.2025

  • 3 Гецата

    2 0 Отговор
    Голям ръководител, от тия дух- чите, той ако не такъв няма и да е на тоя пост. В тая пропаднала държава всички са такива на ръководни постове. И избраника му за треньор е същия. Макар че навсякъде по света, селекционер е наставника на националния отбор, а тука е треньор някакъв си анонимник назначен от великият вожд и пръв ръководител.

    18:28 10.10.2025

  • 4 Тома

    1 0 Отговор
    Бати гонзо инжинера управи българския футбол сега ще управи европейския.Хвала и ура за това

    18:32 10.10.2025

