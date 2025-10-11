Христо Янев: Направихме нещата, които искахме

Треньорът на ЦСКА Христо Янев беше доволен от победата на своя отбор с 4:0 над Септември София в контролна среща.

“Влязохме в мача сериозно, направихме нещата, които искахме и успяхме да завършим атаки с гол. Трябва да се възползваме от качествата на футболистите, които имаме. Днес се получиха добри взаимодействия", започна Янев.

Той коментира и представянето на Мохамед Брахими, на който направи двойна смяна в мача с Локомотив София. "Смяната в мача с Локомотив не беше толкова против Брахими, а с цел да постигнем резултат. Днес той се стара много и мога да го похваля".

"Имах възможността да тренирам с някои от младите момчетата, видях голямо желание при тях, дори и да изостават физически, някои от тях са бъдещето на ЦСКА. Те трябва да се възползват от този път. Всичко зависи от тренировъчния процес и да показват качествтата на терена”, каза Янев.