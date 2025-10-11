Новини
Уанда Нара показа пищните си форми

11 Октомври, 2025 16:04

Под поста сексапилната аржентинка събра хиляди лайкове и одобрителни коментари

Павел Ковачев

Скандалната Уанда Нара отново напомни за себе си с нова доза секси снимки. Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди сподели кадри, които разкриват пищните ѝ форми.

Под поста сексапилната аржентинка събра хиляди лайкове и одобрителни коментари.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Полегнала Нара

    5 0 Отговор
    на нара и Павката задушил мишока...

    Коментиран от #12

    16:20 11.10.2025

  • 5 Потник върху риза?

    2 0 Отговор
    И Айлиш от предната, статия тъй. Модерно ли е сега? Няма ли вече по-джиджини и секса корсети за върху ризите или им идват сложни тия кройки на шивашките 😀

    Коментиран от #6

    16:31 11.10.2025

  • 6 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Потник върху риза?":

    Що бе ?! Откакто Супермен си носи гащите върху панталона , всичко минава за модерно !

    Коментиран от #9

    16:37 11.10.2025

  • 7 пенсионер

    2 0 Отговор
    Млекоцентрала!

    Коментиран от #8

    16:37 11.10.2025

  • 8 Къде

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "пенсионер":

    Си видял па ти , крава от силикон мляко да пуска?!

    16:41 11.10.2025

  • 9 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Изкърти с коментар, хаха хааа, имаш + от мен

    16:48 11.10.2025

  • 10 Филм стругаря

    1 0 Отговор
    Ей гиди калпазанка

    16:49 11.10.2025

  • 11 Уанда Нара показа

    2 0 Отговор
    два полуразголени силикона
    на писаръ
    да се радва

    16:56 11.10.2025

  • 12 задушил мишока

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Полегнала Нара":

    докато онез двамата на снимката
    клатят нара на нара

    16:58 11.10.2025

  • 13 Марк

    1 0 Отговор
    Е, най-после! Пуснахте пак материалче за нея)))
    Че вече се бях зачудил какво да правя, направо се бях затъжил за нея)))

    17:33 11.10.2025

