Уанда Нара показа пищните си форми

Скандалната Уанда Нара отново напомни за себе си с нова доза секси снимки. Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди сподели кадри, които разкриват пищните ѝ форми.
Под поста сексапилната аржентинка събра хиляди лайкове и одобрителни коментари.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Полегнала Нара
Коментиран от #12
16:20 11.10.2025
5 Потник върху риза?
Коментиран от #6
16:31 11.10.2025
6 Пич
До коментар #5 от "Потник върху риза?":Що бе ?! Откакто Супермен си носи гащите върху панталона , всичко минава за модерно !
Коментиран от #9
16:37 11.10.2025
7 пенсионер
Коментиран от #8
16:37 11.10.2025
8 Къде
До коментар #7 от "пенсионер":Си видял па ти , крава от силикон мляко да пуска?!
16:41 11.10.2025
9 Брачед
До коментар #6 от "Пич":Изкърти с коментар, хаха хааа, имаш + от мен
16:48 11.10.2025
10 Филм стругаря
16:49 11.10.2025
11 Уанда Нара показа
на писаръ
да се радва
16:56 11.10.2025
12 задушил мишока
До коментар #4 от "Полегнала Нара":докато онез двамата на снимката
клатят нара на нара
16:58 11.10.2025
13 Марк
Че вече се бях зачудил какво да правя, направо се бях затъжил за нея)))
17:33 11.10.2025