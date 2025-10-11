Вече е ясен новият треньор на Славия

Ратко Достанич е новият треньор на Славия. Сърбинът вече напусна Локомотив София, където беше шеф на детско-юношеската школа. Очаква се в близките часове той да бъде обявен като наставник на "белите".

65-годишният Достанич вече е водил Славия и то два пъти - през сезон 2003/2004 и през 2006-та година. Бил е и треньор на Левски, с който спечели Суперкупата на България през 2009 година.

През пролетта на миналия сезон Достанич беше старши треньор на Локомотив София в 12 мача, в които записа 7 победи, 2 загуби и 3 равенства, завършвайки шампионата с 8 поредни срещи без загуба.