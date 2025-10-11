Новини
Спорт »
Бг футбол »
Вече е ясен новият треньор на Славия

Вече е ясен новият треньор на Славия

11 Октомври, 2025 18:34 540 0

  • ратко достанич-
  • славия-
  • футбол-
  • златомир загорчич

Очаква се в близките часове той да бъде обявен като наставник на "белите"

Вече е ясен новият треньор на Славия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ратко Достанич е новият треньор на Славия. Сърбинът вече напусна Локомотив София, където беше шеф на детско-юношеската школа. Очаква се в близките часове той да бъде обявен като наставник на "белите".

65-годишният Достанич вече е водил Славия и то два пъти - през сезон 2003/2004 и през 2006-та година. Бил е и треньор на Левски, с който спечели Суперкупата на България през 2009 година.

През пролетта на миналия сезон Достанич беше старши треньор на Локомотив София в 12 мача, в които записа 7 победи, 2 загуби и 3 равенства, завършвайки шампионата с 8 поредни срещи без загуба.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ