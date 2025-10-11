Еден Азар е на път да се завърне на „Стамфорд Бридж“ с екипа на Челси

Еден Азар е на път да се завърне в Челси, като бившият белгийски национал ще играе отново на „Стамфорд Бридж“ след напускането си преди 6 години. 34-годишният бивш национал на Белгия, който се отказа от футбола през октомври 2023 година, ще се завърне в Западен Лондон тази събота като част от благотворителния мач между легендите на Челси и Ливърпул.

Азар ще се върне на "Стамфорд Бридж" сред бивши съотборници като Джон Тери, Петър Чех, Диего Коста, Рамирес и Джон Оби Микел. Приходите от събитието ще отидат директно за Chelsea FC Foundation и Chelsea Players’ Trust, което прави завръщането му не само сантиментално, но и с благотворителна цел, пише The Mirror.

Последният му официален мач за Челси бе във финала на Лига Европа, когато Челси разгроми Арсенал с 4:1. Само седмица по-късно Реал Мадрид го привлече със сензационен трансфер за 100 милиона паунда, слагайки край на седемгодишната му любов с Челси.

Кариерата на Еден Азар в Мадрид обаче не се разви по най-добрия възможен начин. През четирите си сезона на "Бернабеу" Азар записа само 76 мача и вкара едва седем гола. През юни 2023 година двете страни се договориха да прекратят договора му с година по-рано.

„От дете съм фен на Зинедин Зидан. Бернабеу и бялата фланелка имат нещо специално, което другите нямат. Реал Мадрид е специален. Но не мисля, че се вписах там. Не съм такъв тип играч. Играта, която показвахме, също не ми допадна в сравнение с други клубове. Мечтаех да съм там, но исках да го направя по моя начин. Може би трябваше да се влагам повече в тренировките. Имах най-лошите травми в най-лошите моменти.“, сподели Азар пред L'Equipe.

През седемте си сезона с Челси Азар изигра 352 мача, отбелязвайки 110 гола и давайки 92 асистенции. Неговите статистики са впечатляващи - 595 създадени положения, 1,441 опита за дрибъл, 909 успешни, както и 638 спечелени фаула, според BBC.

Азар никога не е крил любовта си към Челси:

„Прекарвах там седем години. Това са най-хубавите ми спомени от футболната кариера. Най-добрият ми сезон бе вторият с Моуриньо, когато спечелихме Висшата лига и Купата на Лигата. Той беше специален и е трудно да се обясни чувството след мачовете, когато феновете бяха толкова щастливи.“

На въпроса кой извлече най-доброто от него, Азар отговаря:

„Най-доброто време в Челси беше с Антонио Конте. Тренирахме през цялата седмица. В събота трябваше да се насладя на 90-те минути, защото следващия ден пак имаше тренировка. Събота беше най-добрият ми ден.“