И жените на Лудогорец гледат към титлата

11 Октомври, 2025 17:29

Вторият сезон на женския тим е доказателство, че в Разград не се задоволяват с участие – там винаги мислят за върха

След като вече 14 години мъжкият тим на Лудогорец е синоним на доминация в българския футбол, сега женският отбор на клуба уверено върви по същия път. Само година след дебюта си в елита, Лудогорец се превърна в един от най-сериозните претенденти за шампионската титла – отбор, който съчетава организация, класни попълнения и шампионски манталитет.

Ръководството на Лудогорец направи ясен и категоричен ход, назначавайки Силвия Радойска за мениджър на женския тим – решение, което показа, че развитието на женския футбол в Разград не е просто формалност, а приоритетна посока. Радойска, която е и национален селекционер и специалист с огромен опит, внесе необходимата стабилност и професионализъм в клуба.

Нейната работа е подкрепена от силен оперативен екип – Стела Симеонова и Преслава Радкова, които ежедневно се грижат за организацията, логистиката и комуникацията в и извън терена. За кратко време екипът създаде идеалната среда за развитието на състезателките и утвърждават Лудогорец като водещ пример в структурата на женския футбол в България.

Лятната селекция превърна Лудогорец в отбор с изключителна дълбочина и баланс. Привличането на Полина и Бианка Демирови, Нора Димитрова, Вeроника Гоцева и Виктория Цветкова донесе класа и увереност. Всички те се вписаха отлично в стила на игра на треньорите Елена Пеева, Христос Догов и Добри Добрев (треньор на вратарите), която изгражда модерен, атакуващ футбол, изграден върху дисциплина и скорост.

Новите имена не просто подсилиха отбора – те промениха облика му. Днес женският тим на Лудогорец изглежда по-завършен, по-организиран и по-уверен от всякога. И статистиката казва всичко – 6 победи и едно равенство в първите 7 мача от сезона, както и актив от 19 точки. Единствените загубени точки дойдоха в зрелищен двубой с действащия шампион НСА, който завърши без победител 2:2. Този резултат не намали амбицията на отбора – напротив, само засили увереността, че именно Лудогорец е отборът, който може да прекъсне дългогодишната хегемония на столичния клуб.

Женският Лудогорец е логичното продължение на философията, която изгради клубът. От организацията и селекцията, през треньорския щаб и спортната инфраструктура, до представянето на терена – всичко говори за проект, изграден със стратегия и амбиция.

Вторият сезон на женския тим е доказателство, че в Разград не се задоволяват с участие – там винаги мислят за върха. И ако тенденцията се запази, съвсем скоро България може да стане свидетел на нещо историческо: двойна шампионска доминация на Лудогорец – при мъжете и при жените.


