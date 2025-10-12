Левски рови в третата дивизия на Португалия за нов нападател

От Левски ровят в момента третата дивизия на Португалия в търсенето на нов централен нападател, пише “Мач Телеграф”. От там дойде именно сегашният стрелец на “сините” Мустафа Сангаре. Същото важи и за друг спряган футболист за „Герена“ – Хуан Переа от Локомотив (Пловдив).
Иначе през лятото от Левски се бяха прицелили в Андре Кловис от Академико Визеу и уж бяха близо до подпис с него. Нещата обаче пропаднаха, след като португалците им поискаха 1 млн. евро. Според запознати там няма клуб от второто ниво на футбола в страната, който да се раздели с титуляр за по-малко пари.
1 Дааа
Коментиран от #5
13:06 12.10.2025
2 Антикомуне
В нета се върти новина, че турци искат да купят Левски. Е, това ще е най-големия позор, ако се случи. Отборът който носи името на Васил Левски, обесен от турците, да бъде купен от турци. Мъка, мъка......
Коментиран от #3
13:07 12.10.2025
3 Ку-ку
До коментар #2 от "Антикомуне":Защо пък да не ги купят турци Левски...???
Да не би повечето от най-добрите отбори в света да не собственост на разни араби с милиарди от петрол.....??? И ако идеята ви е, че турците са ни били поробители, а Левски наш "освободител", то по тази логика не трябва да има инвеститори от там (нищо, че плащаме и сега за Боташ без да получаваме нищо🤣)....колко турски фирми има в България....колко стоки ходите и купувате от Одрин....ходите на почивки по турските курорти (за да разберете какво е обслужване и качество).....и да не изброявам още хиляди неща.....а може пък страха на повечето "псевдо-фенове" е именно от това да не би пък Левски да бъде спонсориран от мощна група и да се завърне там където му е мястото...!!!
13:22 12.10.2025
4 Ровиш ти
13:25 12.10.2025
5 Ти не уважаваш
До коментар #1 от "Дааа":Граматиката и специално буквата “О”
13:29 12.10.2025