Левски рови в третата дивизия на Португалия за нов нападател

12 Октомври, 2025 12:58 381 5

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • селекция

Левски рови в третата дивизия на Португалия за нов нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Левски ровят в момента третата дивизия на Португалия в търсенето на нов централен нападател, пише “Мач Телеграф”. От там дойде именно сегашният стрелец на “сините” Мустафа Сангаре. Същото важи и за друг спряган футболист за „Герена“ – Хуан Переа от Локомотив (Пловдив).

Иначе през лятото от Левски се бяха прицелили в Андре Кловис от Академико Визеу и уж бяха близо до подпис с него. Нещата обаче пропаднаха, след като португалците им поискаха 1 млн. евро. Според запознати там няма клуб от второто ниво на футбола в страната, който да се раздели с титуляр за по-малко пари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа

    0 0 Отговор
    Едно време как набирахме футболисти от братските африкански държави ,Газ 53 даваше назад удря дървото и кой падне в карусерияте бе удобрен

    Коментиран от #5

    13:06 12.10.2025

  • 2 Антикомуне

    0 0 Отговор
    🤣🤣😂 Трета дивизия??? Явно футболистите на Португалия, даже и от 3 дивизия са по-добри от сегашните футболисти на Левски. 😂😂.
    В нета се върти новина, че турци искат да купят Левски. Е, това ще е най-големия позор, ако се случи. Отборът който носи името на Васил Левски, обесен от турците, да бъде купен от турци. Мъка, мъка......

    Коментиран от #3

    13:07 12.10.2025

  • 3 Ку-ку

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антикомуне":

    Защо пък да не ги купят турци Левски...???
    Да не би повечето от най-добрите отбори в света да не собственост на разни араби с милиарди от петрол.....??? И ако идеята ви е, че турците са ни били поробители, а Левски наш "освободител", то по тази логика не трябва да има инвеститори от там (нищо, че плащаме и сега за Боташ без да получаваме нищо🤣)....колко турски фирми има в България....колко стоки ходите и купувате от Одрин....ходите на почивки по турските курорти (за да разберете какво е обслужване и качество).....и да не изброявам още хиляди неща.....а може пък страха на повечето "псевдо-фенове" е именно от това да не би пък Левски да бъде спонсориран от мощна група и да се завърне там където му е мястото...!!!

    13:22 12.10.2025

  • 4 Ровиш ти

    0 0 Отговор
    За коричка дубайски шоколад! Това да не ти е кофа с боклук смешник?

    13:25 12.10.2025

  • 5 Ти не уважаваш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааа":

    Граматиката и специално буквата “О”

    13:29 12.10.2025

