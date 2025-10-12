Левски рови в третата дивизия на Португалия за нов нападател

От Левски ровят в момента третата дивизия на Португалия в търсенето на нов централен нападател, пише “Мач Телеграф”. От там дойде именно сегашният стрелец на “сините” Мустафа Сангаре. Същото важи и за друг спряган футболист за „Герена“ – Хуан Переа от Локомотив (Пловдив).

Иначе през лятото от Левски се бяха прицелили в Андре Кловис от Академико Визеу и уж бяха близо до подпис с него. Нещата обаче пропаднаха, след като португалците им поискаха 1 млн. евро. Според запознати там няма клуб от второто ниво на футбола в страната, който да се раздели с титуляр за по-малко пари.