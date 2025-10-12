Албанските фенове превърнаха победата над Сърбия в скандално празненство

След успеха на Албания с 1:0 над Сърбия в Лесковац, който увеличи аванса им пред „орлите“ на четири точки. Празненствата на албанските фенове обаче преминаха всякакви граници.
В интернет се появи видеозапис от Тетово, Северна Македония, където група привърженици отбелязаха победата не само със спортни скандирания, но и с антисръбски лозунги. Сред тях се чуваха викове като „Каурски ку*ви“ и „У.ри Сърбия“, както и скандирания в чест на организацията „УЧК“, която в Сърбия се смята за терористична.
Случката предизвика силно възмущение и в социалните мрежи, като подчерта как един спортен успех може да бъде използван за политически и етнически провокации в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
12:11 12.10.2025
2 Христо Христов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добре, че не са сърбите.
12:14 12.10.2025
3 Факт
Ние никога не се борихме за някаква независима Македония, защото цялата ни борба беше насочена към възстановяването на Югославия.
Коментиран от #4
12:17 12.10.2025
4 Факт
До коментар #3 от "Факт":Ние, македонските партизани не сме сръбски комити, защото сме новите югославски комити.
Ние никога не се борихме за някаква независима Македония, защото цялата ни борба беше насочена към възстановяването на Югославия.
12:18 12.10.2025
5 Каквото са посяли сърбите
12:26 12.10.2025
6 Проблемът на
12:28 12.10.2025
7 Българиб
12:58 12.10.2025
8 Мах
13:03 12.10.2025