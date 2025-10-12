Албанските фенове превърнаха победата над Сърбия в скандално празненство

След успеха на Албания с 1:0 над Сърбия в Лесковац, който увеличи аванса им пред „орлите“ на четири точки. Празненствата на албанските фенове обаче преминаха всякакви граници.

В интернет се появи видеозапис от Тетово, Северна Македония, където група привърженици отбелязаха победата не само със спортни скандирания, но и с антисръбски лозунги. Сред тях се чуваха викове като „Каурски ку*ви“ и „У.ри Сърбия“, както и скандирания в чест на организацията „УЧК“, която в Сърбия се смята за терористична.

Случката предизвика силно възмущение и в социалните мрежи, като подчерта как един спортен успех може да бъде използван за политически и етнически провокации в региона.