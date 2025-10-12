Новини
Албанските фенове превърнаха победата над Сърбия в скандално празненство

12 Октомври, 2025 12:04 1 364 8

  • сърбия-
  • албания-
  • футбол-
  • световни квалификации-
  • фенове

В интернет се появи видеозапис от Тетово, Северна Македония, където група привърженици отбелязаха победата не само със спортни скандирания, но и с антисръбски лозунги

Албанските фенове превърнаха победата над Сърбия в скандално празненство - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След успеха на Албания с 1:0 над Сърбия в Лесковац, който увеличи аванса им пред „орлите“ на четири точки. Празненствата на албанските фенове обаче преминаха всякакви граници.

В интернет се появи видеозапис от Тетово, Северна Македония, където група привърженици отбелязаха победата не само със спортни скандирания, но и с антисръбски лозунги. Сред тях се чуваха викове като „Каурски ку*ви“ и „У.ри Сърбия“, както и скандирания в чест на организацията „УЧК“, която в Сърбия се смята за терористична.

Случката предизвика силно възмущение и в социалните мрежи, като подчерта как един спортен успех може да бъде използван за политически и етнически провокации в региона.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Шиптърите превзеха Македония.

    Коментиран от #2

    12:11 12.10.2025

  • 2 Христо Христов

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре, че не са сърбите.

    12:14 12.10.2025

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Ние, македонските партизани не сме сръбски комити, защото сме новите югославски комити.
    Ние никога не се борихме за някаква независима Македония, защото цялата ни борба беше насочена към възстановяването на Югославия.

    Коментиран от #4

    12:17 12.10.2025

  • 4 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Ние, македонските партизани не сме сръбски комити, защото сме новите югославски комити.
    Ние никога не се борихме за някаква независима Македония, защото цялата ни борба беше насочена към възстановяването на Югославия.

    12:18 12.10.2025

  • 5 Каквото са посяли сърбите

    8 2 Отговор
    Това ще жънят, започват да си го получават юготитовистите

    12:26 12.10.2025

  • 6 Проблемът на

    10 1 Отговор
    Балканите е сръбския великошовинизъм, затова е така

    12:28 12.10.2025

  • 7 Българиб

    7 0 Отговор
    Искрено се радвам за албанците! Сърбите са унищожили стотици хиляди българи в Македония. Който не е учил история,той не знае какво да ни причинили.

    12:58 12.10.2025

  • 8 Мах

    4 1 Отговор
    А бг защо бърка в чужди работи не мога да разбера.

    13:03 12.10.2025

