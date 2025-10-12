Халф на Реал Мадрид се оплака от терена на стадион "Васил Левски"

Арда Гюлер вкара един от головете за Турция при победата над България с 6:1 на "Васил Левски" в световна квалификация. Халфът на Реал Мадрид се отчете и с две асистенции и беше в основната на успеха на южните ни съседи.

“Аз, както и целият отбор, сме много щастливи от тази историческа вечер. Играхме точно така, както искаше треньорът. Много съм горд и със собственото си представяне. Поздравявам и Хакан Чалханоолу, за когото това бе мач номер 100 с националната фланелка и сме доволни, че е наш капитан. Продължаваме да носим щастие на народа. Сега мачът с Грузия ще е много важен. Искаме да спечелим в Коджаели и да направим всички щастливи. Теренът бе много лош. Някои от съотборниците ми бяха с бутонки с шипове и пак се хлъзгаха. Но все пак спечелихме и сме щастливи, не бива да се оправдаваме", каза Арда Гюлер след срещата.