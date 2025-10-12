Новини
Халф на Реал Мадрид се оплака от терена на стадион "Васил Левски"

12 Октомври, 2025 14:19

Халф на Реал Мадрид се оплака от терена на стадион "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арда Гюлер вкара един от головете за Турция при победата над България с 6:1 на "Васил Левски" в световна квалификация. Халфът на Реал Мадрид се отчете и с две асистенции и беше в основната на успеха на южните ни съседи.

“Аз, както и целият отбор, сме много щастливи от тази историческа вечер. Играхме точно така, както искаше треньорът. Много съм горд и със собственото си представяне. Поздравявам и Хакан Чалханоолу, за когото това бе мач номер 100 с националната фланелка и сме доволни, че е наш капитан. Продължаваме да носим щастие на народа. Сега мачът с Грузия ще е много важен. Искаме да спечелим в Коджаели и да направим всички щастливи. Теренът бе много лош. Някои от съотборниците ми бяха с бутонки с шипове и пак се хлъзгаха. Но все пак спечелихме и сме щастливи, не бива да се оправдаваме", каза Арда Гюлер след срещата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българските турци

    Не си псувайте своите момчета !...😢 Турция беше разгромена от испанската футболна машина с позорното 5 : 0 и отборът рева след мача .... Никой в Турция обаче не ги оплю или напсува !.. Футболът е "мъжки спорт" и пътят към успеха е трънлив.!..Това най добре го знаят поколенията български фенове(включително и аз), които са подкрепяли националите си в последоватените световни финали от 1962 до 1994 !.Никоя балканска страна не е постигала такова стабилно постоянство и класа да се класират винаги на финали за светоната купа в рамките на своята футболна история !..Монтела се извинава защото знае и помни това и уважава българския футбол и българските футболисти !...А в Турция и в медиите и на улицата няма никой който да се лигави с този резултат ... дори подчертават ,че за пръв път като гост постигат успех срещу България и че за пръв път се налагат така категорично над отбор който има авторитет във футбола !!!

    14:29 12.10.2025

  • 2 Гост

    Нищо, трябва да се стегнем и във вторник излизаме за победа, трябва да бием испанците поне 4:0, за да си върнем самочувствието.

    14:36 12.10.2025

  • 3 Тома

    Гюлер не знае че тук парите за терени се крадат както направиха по селата към 30 игрища за по 5 милиона да пасат овцете и кравите там.

    15:02 12.10.2025

