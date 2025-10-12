Тотнъм готви сериозна оферта за 19-годишен бразилски нападател

Младият нападател Раян се утвърди като един от най-обещаващите таланти в бразилския футбол, а представянията му не останаха незабелязани от големите клубове в Премиър лийг. Според последните информации, Тотнъм са фаворити за подписа на 19-годишния нападател, който също така е предизвикал интерес от Челси, Ливърпул и Астън Вила.

Раян е ключов играч за бразилския гигант Васко да Гама, като наскоро вкара два гола при победата с 4:3 над Витория. През този сезон талантът вече има девет гола в първенството и се очаква скоро да дебютира за националния отбор на Бразилия.

Васко не желаят да губят ценния си играч, но са наясно с големия интерес от топ европейски клубове, които искат да подсилят атаката си. Според португалското издание O Dia, клубът ще поиска минимум 30 милиона евро, за да седне на масата за преговори. Тотнъм са готови да предложат цялата сума от 30 милиона накуп, за да си осигурят подписа на бразилския талант. Клубът следи Раян от месеци, а скаути вече са го наблюдавали по време на сезона.

Въпреки това, Северен Лондон няма да е единствената възможна дестинация за Раян. Интерес към него проявяват Астън Вила, Барселона, Зенит, Челси и Нотингам Форест. Васко също работят по удължаване на текущия договор на играча, с цел повишаване на клаузата му за откупуване. Президентът на клуба, Педриньо, води преговори за нов контракт.

Финансовите възможности на Тотнъм ще им позволят да действат още през новата година, след като клубът получи вложение от 100 милиона пануда от собствениците - семейство Луис. Според официално съобщение на клуба, тази капиталова инжекция ще засили финансовата стабилност и ще даде допълнителни ресурси за постигане на дългосрочен спортен успех.

В момента Тотнъм заемат третото място в Премиър лийг, на две точки зад големия си съперник Арсенал, след победата с 2:1 над Лийдс преди международната пауза. Следващият мач за „шпорите“ е домакинство срещу Астън Вила.