Още 8 мача от световните квалификации ще се изиграят днес

Още 8 мача от световните квалификации в зона "Европа" ще се изиграят днес. Във фокуса на вниманието естествено е домакинският двубой на България срещу Турция. В другия мач от група "Е" Испания приема Грузия.
Група H:
В най-ранния мач от 16:00 ч. Сан Марино приема Кипър. И двата отбора заемат последните места в групата и вече нямат шансове за класиране.
По-късно, от 21:45 ч., Румъния посреща Австрия в двубой, който може да се окаже последен шанс за северните ни съседи да се намесят в битката за второто място. Всичко различно от победа ще остави надеждите им за бараж само на теория.
Група G:
От 19:00 ч. Нидерландия приема Финландия на „Йохан Кройф Арена“. Скандинавците трябва да търсят задължителна победа, за да запазят шансове – те имат равен актив с втория в групата Полша, но и мач повече. Поляците излизат по-късно, от 21:45 ч., при гостуване на Литва, където целта е единствено трите точки.
Група L:
В 19:00 ч. Фарьорските острови посрещат Чехия. Изненадващо островитяните не са се превърнали в „боксова круша“ и при успех ще съкратят дистанцията до чехите само на точка, оставяйки си реален шанс за второто място. При равенство пък Чехия ще си гарантира бараж.
В същото време чехите ще следят внимателно резултата от Хърватия – Гибралтар (21:45 ч.). Бронзовите медалисти от Мондиал 2022 имат равен брой точки с Чехия, но и мач по-малко, така че могат да излязат еднолично начело.
Група C:
Последната група с мачове днес също предлага интрига. От 19:00 ч. Шотландия се изправя срещу Беларус – успехът би бетонирал „гайдарите“ сред водещите отбори, а беларусите рискуват окончателно да отпаднат от борбата за баражите, след като все още нямат точка.
От 21:45 ч. Дания приема Гърция в друг важен двубой. „Елините“ не могат да си позволят поражение. Те са с едва три точки от три мача, изостават с четири пункта от второто място и имат нужда от поне равенство, за да запазят шансове.
Ето и програмата за днешния:
16:00 часа Сан Марино – Кипър
19:00 часа Фарьорски острови – Чехия
19:00 часа Нидерландия – Финландия
19:00 часа Шотландия – Беларус
21:45 часа Дания - Гърция
21:45 часа Литва – Полша
21:45 часа Румъния – Австрия
21:45 часа Хърватия – Гибралтар
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАЛШИВ ГЕРОЙ
Откакто се каза прословутата фраза "...Господ е българин", ни се показа, че, трябва малко повече скромност и смиреност..., и че Господ е на всички .
Това с "лъвовете" е грандиозна ирония и гавра с името на това величествено животно,
11:20 12.10.2025