Още 8 мача от световните квалификации ще се изиграят днес

Още 8 мача от световните квалификации в зона "Европа" ще се изиграят днес. Във фокуса на вниманието естествено е домакинският двубой на България срещу Турция. В другия мач от група "Е" Испания приема Грузия.

Група H:

В най-ранния мач от 16:00 ч. Сан Марино приема Кипър. И двата отбора заемат последните места в групата и вече нямат шансове за класиране.

По-късно, от 21:45 ч., Румъния посреща Австрия в двубой, който може да се окаже последен шанс за северните ни съседи да се намесят в битката за второто място. Всичко различно от победа ще остави надеждите им за бараж само на теория.

Група G:

От 19:00 ч. Нидерландия приема Финландия на „Йохан Кройф Арена“. Скандинавците трябва да търсят задължителна победа, за да запазят шансове – те имат равен актив с втория в групата Полша, но и мач повече. Поляците излизат по-късно, от 21:45 ч., при гостуване на Литва, където целта е единствено трите точки.

Група L:

В 19:00 ч. Фарьорските острови посрещат Чехия. Изненадващо островитяните не са се превърнали в „боксова круша“ и при успех ще съкратят дистанцията до чехите само на точка, оставяйки си реален шанс за второто място. При равенство пък Чехия ще си гарантира бараж.

В същото време чехите ще следят внимателно резултата от Хърватия – Гибралтар (21:45 ч.). Бронзовите медалисти от Мондиал 2022 имат равен брой точки с Чехия, но и мач по-малко, така че могат да излязат еднолично начело.

Група C:

Последната група с мачове днес също предлага интрига. От 19:00 ч. Шотландия се изправя срещу Беларус – успехът би бетонирал „гайдарите“ сред водещите отбори, а беларусите рискуват окончателно да отпаднат от борбата за баражите, след като все още нямат точка.

От 21:45 ч. Дания приема Гърция в друг важен двубой. „Елините“ не могат да си позволят поражение. Те са с едва три точки от три мача, изостават с четири пункта от второто място и имат нужда от поне равенство, за да запазят шансове.

Ето и програмата за днешния:

16:00 часа Сан Марино – Кипър

19:00 часа Фарьорски острови – Чехия

19:00 часа Нидерландия – Финландия

19:00 часа Шотландия – Беларус

21:45 часа Дания - Гърция

21:45 часа Литва – Полша

21:45 часа Румъния – Австрия

21:45 часа Хърватия – Гибралтар