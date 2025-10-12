Бившата на Ламин Ямал впечатли с перфектните си форми от фитнеса

Фати Васкес отново привлече вниманието на феновете си в социалните мрежи с нова серия снимки от фитнес залата. Бившата приятелка на футболната звезда Ламин Ямал позира в секси спортен екип – къс клин и топ, които подчертават формите ѝ.

30-годишната красавица, която имаше връзка с 18-годишния испански национал, събра множество лайкове и коментари от своите 532 000 последователи в Инстаграм.