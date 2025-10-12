Новини
Бившата на Ламин Ямал впечатли с перфектните си форми от фитнеса

Бившата на Ламин Ямал впечатли с перфектните си форми от фитнеса

12 Октомври, 2025 15:40 1 131 6

  • фати васкес-
  • ламин ямал-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

30-годишната красавица събра множество лайкове и коментари от своите 532 000 последователи в Инстаграм

Бившата на Ламин Ямал впечатли с перфектните си форми от фитнеса - 1
Мария Атанасова

Фати Васкес отново привлече вниманието на феновете си в социалните мрежи с нова серия снимки от фитнес залата. Бившата приятелка на футболната звезда Ламин Ямал позира в секси спортен екип – къс клин и топ, които подчертават формите ѝ.

30-годишната красавица, която имаше връзка с 18-годишния испански национал, събра множество лайкове и коментари от своите 532 000 последователи в Инстаграм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Алтъни а ка ли?

    Коментиран от #2

    15:44 12.10.2025

  • 2 665

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    От един пирон прави метър тел !

    15:48 12.10.2025

  • 3 кака Яма пак

    1 0 Отговор
    впечатли писарката
    с перфектните си форми
    и стегнато коте

    15:51 12.10.2025

  • 4 Силиконово

    3 0 Отговор
    бразилско дупе .

    15:53 12.10.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Е ати горилата

    16:33 12.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

