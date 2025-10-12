Новини
Бизнесмен влезе в управлението на Спартак Варна

12 Октомври, 2025 16:57 982 1

  • александър евтимов-
  • футбол-
  • спартак варна-
  • спонсор

Ще подсигури два спонсорски договора на стойност 12 000 лева на месец

Бизнесмен влезе в управлението на Спартак Варна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Александър Евтимов влезе в управлението на Спартак Варна. Това стана по време на срещата между ръководството и спортно-техническия щаб с феновете на отбора днес.

В препълнената от ултрасите на „соколите“ зала присъстваха шефа на УС Алекс Илиев, члена на УС Мартен Демирев, старши треньорът Гьоко Хаджиевски и двамата капитани Деян Лозев и Ангел Грънчов.

В началото на беседата Алес Илиев покани Евтимов до тях на масата и го представи на спартаковската общност.

Александър Евтимов влиза в управлението на Спартак с подсигурени два спонсорски договора на стойност 12 000 лева на месец, потвърди Алекс Илиев.

Той изрази също изключително задоволство от начина, по който е преминала срещата и градивния диалог на всички участници в нея.

Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 азсъм

    3 0 Отговор
    ау, ау , ау аман от измекяри.............

    17:12 12.10.2025

