Тъжен ден за българския футбол – почина легенда на Левски

12 Октомври, 2025 20:50 765 6

Той остава и единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства

Българският футбол загуби една от своите най-емблематични фигури. На 82 години ни напусна Добромир Жечев – легендарният защитник и треньор на Левски, чието име остава завинаги вписано в златните страници на българската футболна история. Той остава и единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства.

Символ на чест, отдаденост и спортсменство, Бобата Жечев ще бъде помнен не само като велик футболист, но и като човек, оставил дълбока следа в историята на клуба и националния отбор.

Ето какво написаха от Левски:

На 82-годишна възраст почина легендата на „Левски“ и българския футбол Добромир Жечев.
Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с „Левски“, както и двукратен носител на Купата на България.
През 1981 година той е назначен и за старши треньор на „Левски“, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните „сини“ поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.
Бобата Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.
Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.
ПФК „Левски“ изказва своите съболезнования на роднините и близките на големия български футболист!
Поклон пред светлата му памет!


  • 1 много тъжно

    7 0 Отговор
    Голям футболист! Вечна му памет!

    20:59 12.10.2025

  • 2 гледал е вчера

    5 0 Отговор
    погребението на бг футбола и.....

    21:02 12.10.2025

  • 3 ?????

    3 0 Отговор
    Лека полека футболистите от онези златни години на българския футбол си отиват. Слава Богу че ние имахме късмета да се докоснем тогава до тях. Такива вече няма да има.

    Коментиран от #4

    21:15 12.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "?????":

    Футболът беше магия, беше спорт,
    беше религия.... беше🤔❗
    Сега вече е просто бизнес❗

    21:18 12.10.2025

  • 5 Цесекар

    3 0 Отговор
    Поклон! Да почива в мир, добър футболист и наистина беше спортсмен!

    21:21 12.10.2025

  • 6 историк

    2 0 Отговор
    ОТИДЕ СИ ЕДИН ОТ НАЙ ДОБРИТЕ ФУТБОЛИСТИ В СВЕТА ! БЕШЕ СТЪЛП КАТО ФАКЕТИ ,С УМ НА БЕКИНБАУЕР С ПАСОВЕ НА КРОЛ И Т.Н. И ВИНАГИ СКРОМЕН . ПОКЛОН !!!!!

    21:36 12.10.2025

