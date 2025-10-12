Ман Юнайтед си хареса английски халф, вади 60 милиона паунда

От Манчестър Юнайтед планират да отправят оферта на стойност 60 милиона паунда още през януари за звезда на Кристъл Палас Адам Уортън, твърди “Мирър”. 21-годишният вътрешен полузащитник е следен стриктно от Рубен Аморим и скаутите на тима през последните седмици и той е определен като един фаворитите на хората на “Олд Трафорд” в желанието им да се подсилят в средата на терена.

Ако този опит за привличането на новоизлюпения английски национал през зимата не сполучи, то “червените дяволи” ще се завърнат през лятото. Именно Уортън се е превърнал в цел номер едно в последните седмици, след като доскоро се смяташе, че такава е Карлос Балеба от Брайтън. Сривът във формата на играча на “чайките” през настоящата кампания обаче е убедило хората в Манчестър, че халфът няма достатъчно здрава психика, за да успее в Юнайтед.

20-кратните шампиони смятат да финансират част от сделката за Уортън чрез раздяла с Коби Мейно, който все по-рядко получава шансове за изява от Аморим и почти сигурно ще иска да напусне още през зимата, за да търси повече игрово време. През следващото лято Манчестър Юнайтед ще бъде напуснат от Каземиро, чийто договор изтича, а все по-настоятелни са спекулациите, че може да бъде последван и от капитана Бруно Фернандеш, към когото продължава да има много силен интерес от Саудитска Арабия.