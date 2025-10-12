Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Юнайтед си хареса английски халф, вади 60 милиона паунда

Ман Юнайтед си хареса английски халф, вади 60 милиона паунда

12 Октомври, 2025 20:07 550 1

  • кристъл палас-
  • адам уортън-
  • манестър юнайтед-
  • футбол

Ако този опит за привличането на новоизлюпения английски национал през зимата не сполучи, то “червените дяволи” ще се завърнат през лятото

Ман Юнайтед си хареса английски халф, вади 60 милиона паунда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Манчестър Юнайтед планират да отправят оферта на стойност 60 милиона паунда още през януари за звезда на Кристъл Палас Адам Уортън, твърди “Мирър”. 21-годишният вътрешен полузащитник е следен стриктно от Рубен Аморим и скаутите на тима през последните седмици и той е определен като един фаворитите на хората на “Олд Трафорд” в желанието им да се подсилят в средата на терена.

Ако този опит за привличането на новоизлюпения английски национал през зимата не сполучи, то “червените дяволи” ще се завърнат през лятото. Именно Уортън се е превърнал в цел номер едно в последните седмици, след като доскоро се смяташе, че такава е Карлос Балеба от Брайтън. Сривът във формата на играча на “чайките” през настоящата кампания обаче е убедило хората в Манчестър, че халфът няма достатъчно здрава психика, за да успее в Юнайтед.

20-кратните шампиони смятат да финансират част от сделката за Уортън чрез раздяла с Коби Мейно, който все по-рядко получава шансове за изява от Аморим и почти сигурно ще иска да напусне още през зимата, за да търси повече игрово време. През следващото лято Манчестър Юнайтед ще бъде напуснат от Каземиро, чийто договор изтича, а все по-настоятелни са спекулациите, че може да бъде последван и от капитана Бруно Фернандеш, към когото продължава да има много силен интерес от Саудитска Арабия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    И футболът отдавна не е спорт, а бизнес❗

    20:10 12.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ