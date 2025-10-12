Маркъс Рашфорд планира постоянен трансфер в Барселона

Маркъс Рашфорд планира да остане постоянно в Барселона след края на сезона, след като направи изключително силен старт на кариерата си за шампионите на Ла Лига. След като бе включен в т.нар. „бомбена група“ на Рубен Аморим това лято, нападателят на Манчестър Юнайтед бе изпратен под наем в Барселона. Каталунският клуб има опция да го купи окончателно догодина срещу 26 милиона паунда.

Рашфорд, който загуби форма през последните два сезона на „Олд Трафорд“, изглежда като напълно преобразен футболист след пристигането си в Испания. Под ръководството на Ханзи Флик английският национал възроди играта си и вече се утвърди като титуляр. Той има 10 мача във всички турнири с екипа на Барселона, като е реализирал три гола и е дал осем асистенции. Два от головете му дойдоха срещу Нюкасъл в Шампионската лига, където именно Рашфорд бе големият герой за каталунците.

След този мач Флик не спести похвали:

„Не съм изненадан от головете му. Той е фантастичен играч, с невероятни качества и убийствен завършек. Още през първото полувреме опитваше да създава положения, но завършващият удар не се получаваше. За един нападател винаги е важно да вкарва. Много съм щастлив, той е ключов играч. Когато обсъждахме какво ни трябва преди сезона, бях категоричен, че се нуждаем от футболист като него. Когато се появи шансът, настоях да го привлечем. Той е изключителен.“

Силните изяви на Рашфорд през последния месец предизвикаха интерес от редица водещи европейски клубове, сред които и Пари Сен Жермен. Въпреки това, според The Mirror, англичанинът е щастлив в Барселона и иска да подпише постоянен договор с клуба, осъществявайки детската си мечта – да играе за Барселона.

След трансфера си в Испания Рашфорд си върна и мястото в националния отбор на Англия, като бе повикан за двете поредни международни паузи през септември и октомври. В мача срещу Сърбия миналия месец той отбеляза красив гол при победата с 5:0, а при последната контрола с Уелс (3:0) отново впечатли като резерва през второто полувреме. Сега нападателят се надява да попадне в титулярния състав на Томас Тухел за световната квалификация срещу Латвия във вторник в Рига. При успех Англия може да си осигури място на световното първенство догодина, а Рашфорд ще се стреми да бъде част от състава и за самия турнир.

След завръщането си от националния лагер Рашфорд може да бъде използван в нова роля от Флик в Барселона. Според Mundo Deportivo 27-годишният англичанин е готвен за ключова позиция в нападението, след като германският треньор обмисля тактическа промяна след двете поредни загуби от ПСЖ и Севиля.

Планът на Флик предвижда Рашфорд да води атаката вместо застаряващия Роберт Левандовски, като в офанзивната линия до него действат Рафиня отляво, Ламин Ямал отдясно и Фермин Лопес зад тях.

И тримата обаче лекуват травми, което ще определи кога новата схема ще дебютира. Треньорът вече гледа към следващите мачове на Барселона – първо срещу Жирона на 18 октомври, след това срещу Олимпиакос в Шампионската лига на 21 октомври, а истинското изпитание ще бъде Ел Класико срещу Реал Мадрид на „Сантяго Бернабеу“ на 26 октомври.