Лудогорец е единствен от петте ни клуба, който прогресира в световната ранглиста

Лудогорец е единствен от петте ни клуба сред първите 500 в световната клубна ранглиста, който регистрира прогрес през изминалия месец. Това показва актуалната класация, публикувана от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

В нея Лудогорец се придвижва с 13 места напред и вече е №73 със 179.75 т. За това допринесе и победата с 2:1 в гостуването срещу Малмьо в Лига Европа.

В същото време отпадането на останалите ни участници в евротурнирите оказа влияние върху мястото им в ранглистата. Левски все пак остава втори измежду българските отбори, но мина три позиции назад и дели 263-о място заедно с иранския Трактор, йорданския Ал Хюсеин и парагвайския Насионал, като всички имат по 86.5 т.

ЦСКА отстъпва с пет места до №325 със 75 т., като е с равни точки с бразилския Жувентуде, испанския Леганес и шотландския Дънди Юн.

Арда минава 10 позиции назад, до №363, където е заедно с японския Кашива Рейсол и китайския Ронгчен. И трите отбора имат по 69.25 т.

Последният наш отбор в Топ 500 е Черно море, който също е с 10 места по-назад - №485. Там варненци са с венецуелския Академия Пуебло Кабейо и малтийския Флориана - всичките с по 57.5 т.

Начело в класацията продължава да е носителят на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен с 537 т., пред Реал (Мадрид) с 505. На трето място обаче излиза италианският Интер с 493 т., който измества Челси (485 т.). Челната петица допълва Барселона (451 т.), който е запазил позицията си.