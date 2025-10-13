Новини
Спорт »
Световен футбол »
Отбор от Саудитска Арабия е готов да даде над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Отбор от Саудитска Арабия е готов да даде над 50 милиона за Бразилец на Зенит

13 Октомври, 2025 08:29 315 0

  • зенит санкт петербург-
  •  педро-
  • ал-ахли-
  • футбол-
  • саудитска арабия

Ал-Ахли е готов да плати на руснаците 55 млн евро за играча

Отбор от Саудитска Арабия е готов да даде над 50 милиона за Бразилец на Зенит - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

19-годишният бразилски нападател на Зенит Санкт Петербург Педро може да присъедини към саудитския Ал-Ахли, твърди ESPN.

Според източника, саудитският клуб е готов да плати на руснаците 55 млн евро за играча.

Отбелязва се, че ако Педро премине в друг клуб, ръководството на Коринтианс, от който бразилецът премина в Зенит, ще получи 2,5 процента от сумата на транзакцията.

Това лято друг саудитски клуб, Ал-Итихад, предложи 40 млн евро за нападателя, но ръководството на клуба от Санкт Петербург отказа.

Настоящият договор на бразилския футболист със Зенит е до края на 2028 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ