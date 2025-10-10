Даниел Боримиров запази мълчание за евентуална смяна на собствеността в Левски

Изпълнителният директор на футболния клуб Левски, Даниел Боримиров, предпочете да не коментира спекулациите около евентуална промяна в собствеността на "сините". Това стана ясно по време на официалното откриване на новия спортен комплекс Sport Edition в столицата, където Боримиров бе сред специалните гости.

На въпрос от медиите относно засиления интерес от чуждестранни инвеститори към Левски, Боримиров лаконично заяви: „Днес сме се събрали по друг повод. Ще дойде време, когато ще говорим за Левски, но не и сега.“

С тези думи той категорично отклони темата, оставяйки феновете и спортната общественост в очакване на повече яснота.

В последните дни слуховете за потенциална сделка около собствеността на Левски се засилиха, след като се появи информация за подновен интерес от страна на международната компания Sport Republic. Въпреки това, от ръководството на столичния гранд продължават да пазят пълно мълчание по въпроса.

Междувременно, според други източници, Али Коч – представител на една от най-влиятелните и заможни фамилии в Турция и бивш президент на Фенербахче – също проявява интерес към придобиване на дял в Левски. Коч, който оглавяваше турския гранд в продължение на седем години, наскоро загуби изборите за нов мандат, което допълнително разпали спекулациите за бъдещите му планове.