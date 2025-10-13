Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ)

Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ)

13 Октомври, 2025 12:50 709 4

  • кирил евтимов-
  • челси-
  • марсел десаи-
  • диего коща-
  • клод макелеле

Футболният пътешественик Кирил Евтимов, който беше специален гост за мача, успя да изненада Десаи, Макелеле и Ди Матео с подаръци и сувенири от България

Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ) - 1
Снимки: Кирил Евтимов
Факти Факти

Легендите на световния футбол, носили екипа на лондонския гранд Челси – Марсел Десаи, Клод Макелеле и Роберто Ди Матео, показаха огромно уважение към България. Това се случи около благотворителния двубой между легендите на Челси и Ливърпул, игран в събота.

Мачът завърши с победа на мърсисайдци, които надделяха с 1:0 на "Стамфорд Бридж" чрез гол на Раян Бабел. Футболният пътешественик Кирил Евтимов, който бе специален гост за мача, успя да изненада Десаи, Макелеле и Ди Матео с подаръци и сувенири от България. И тримата с удоволствие позираха с получените дарове.

Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ)

Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ)

Световният шампион Марсел Десаи веднага разпозна Кирил Евтимов. Двамата и преди са се виждали на големи мачове, а сега българинът дари на легендарния французин бутилка българско вино.

Ди Матео от своя страна изпрати специални поздрави на бившия ни национал Петър Александров, от когото таи приятни спомени от съвместния им престой в швейцарския тим „Арау“.

Освен с тях, родния финансист успя да се срещне и с голяма част от бившите звезди на двата отбора на специално ВИП афтър-парти, организирано веднага след края на мача. Там най-интересно е било около Диего Коща, който разбирайки, че има българин насреща си веднага е попитал за Стоичков и Владо Манчев. Именно Стоичков даде път на младия тогава Коща, докато беше треньор на Селта, а Манчев му бе съотборник.

Легенди на Челси демонстрираха уважение към България (СНИМКИ)

Евтимов се засече и със Селестин Бабаяро, който игра срещу България в двубоя от Световното във Франция през 1998 г. Тогава Нигерия ни би с 1-0. Направилият кариера в Челси и Нюкасъл бранител е останал шокиран, след като Евтимов му е споделил, че именно от тогава националният ни отбор не се е класирал на друго световно първенство. „Ти се шегуваш с мен, нали“, заявил Бабаяро пред Евтимов.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арда Гюлер

    2 0 Отговор
    Браво, Кире!

    12:53 13.10.2025

  • 2 Добър ден

    0 0 Отговор
    .......

    13:07 13.10.2025

  • 3 Десаи

    0 0 Отговор
    Верно ли сте паднали от турчалята 1-6?!

    13:08 13.10.2025

  • 4 Трол

    0 0 Отговор
    Г-н Бабаяро да следи малко мачове на националния ни отбор и едва тогава ще разбере какво означава шега.

    13:27 13.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ