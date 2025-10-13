Новини
Националният страж на Англия Пикфорд е близо до нов договор с Евертън

13 Октомври, 2025 16:20 422 0

Преговорите започнаха преди месец - почти две години преди изтичането на настоящото споразумение

Националният страж на Англия Пикфорд е близо до нов договор с Евертън - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джордан Пикфорд е дал съгласието си за нов договор с английския футболен клуб Евертън и ще го подпише след края на лагера на националния отбор, съобщава "Ливърпул Екоу", цитиран от sportal.bg.

Преговорите започнаха преди месец - почти две години преди изтичането на настоящото споразумение.

Евертън направи силно лято на трансферния пазар и след неговото затваряне клубът се съсредоточи върху договорите на водещите си футболисти. Пикфорд, първи избор в националния отбор, е приоритет за клуба заедно с централните защитници Джеймс Тарковски и Джарад Брантуейт. Първият вече преподписа за два сезона, а за втория бяха отхвърлени оферти.

Самият Пикфорд, привлечен от Съндърланд през 2017, също желае да остане в настоящия си клуб. През кариерата си той е изиграл 326 мача за "карамелите", в които е допуснал 453 гола и е запазил 91 сухи мрежи.

Пикфорд продължава да бъде лоялен към Евертън, който го привлече след изпадането със Съндърланд. Именно с "карамелите" той се превърна в английски национал и спечели два сребърни медала от европейски първенства.


