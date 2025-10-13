Новини
Анчелоти: Неймар може да се върне в националния отбор на Бразилия

13 Октомври, 2025 18:50, обновена 14 Октомври, 2025 11:09 1 537 0

Никой чуждестранен треньор не е печелил Световното първенство в историята до сега

Анчелоти: Неймар може да се върне в националния отбор на Бразилия - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че вратата за завръщане на Неймар в националния отбор остава отворена, стига звездата на Сантос да е във форма преди Световното първенство през 2026 г.

Петкратните световни шампиони се подготвят за контрола с Япония днес на „Токио Стейдиъм“, след като преди това разгромиха Южна Корея с 5:0 в Сеул. Анчелоти, който пое „Селесао“ през май и стана първият чуждестранен треньор на Бразилия от 60 години, вече осигури класирането на тима за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Неймар, рекордьор по голове за националния отбор, не е повикан от 2023 г. насам, но италианецът даде ясен знак, че може да се завърне:

„Ако Неймар е в добра форма, разбира се, че може да се впише в националния отбор. Когато е здрав, той може да играе във всеки тим в света,“ заяви Анчелоти.

33-годишният нападател има три гола в 13 мача за Сантос този сезон, като продължава да се възстановява след серия от контузии. Макар да няма асистенции, той е създал 29 голови положения за своите съотборници.

Докато Неймар се бори да си върне мястото, младата звезда на Челси Естевао (18 г.) се превръща в новото лице на бразилския футбол. Тийнейджърът вкара два гола срещу Южна Корея, а Родриго и Винисиус Жуниор също се разписаха – двама играчи, които Анчелоти отлично познава от престоя си в Реал Мадрид.

“Бразилците имат индивидуално качество, но важното е да го комбинират с движение и работа в екип. Моята цел е да направя Бразилия отново най-добрия отбор в света,“ допълни Анчелоти.

“Никой чуждестранен треньор не е печелил Световното първенство, но винаги има първи път.“


