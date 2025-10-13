Новини
Спорт »
Световен футбол »
Анчелоти даде срок на Неймар до март

Анчелоти даде срок на Неймар до март

13 Октомври, 2025 18:50 371 0

  • анчелоти-
  • неймар-
  • бразилия

Неймар трябва да докаже, че има място в националния отбор на Бразилия за Световното първенство

Анчелоти даде срок на Неймар до март - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято, предаде БТА.

"Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио във вторник.

33-годишният Неймар не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия.

"Отборът, който ще селектираме през март, може да бъде същият като този за Световното първенство. Искаме да видим как ще се интегрират играчи, но идеята е да оформим състава тогава", каза още италианският специалист. Така Неймар има време, за да влезе в оптимална физическа форма до март, за да бъде част от тима на Бразилия.

"Бразилският национален отбор иска и може да играе хубав футбол, но зависи какво смятате за хубава игра. Разбира се, че играчите имат класа и отдаденост. Трябва да се играе хубав футбол с топка и без нея, което също е важен аспект. Важна е хубавата игра, но най-важното е да спечелиш", категоричен е Анчелоти, който в контролата срещу тима на Република Корея (5:0), пусна четирима нападатели - Винисиус, Родриго, Матеус Куня и тийнейджъра Естевао.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ