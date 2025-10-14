Новини
Спорт »
Бг футбол »
Дан Петреску: И за 10 млн. евро нямаше да поема ЦСКА

Дан Петреску: И за 10 млн. евро нямаше да поема ЦСКА

14 Октомври, 2025 09:56 913 1

  • дан петреску-
  • цска-
  • оферта

Бившият защитник на Челси беше вариант за нов наставник на “червените” след уволнението на Душан Керкез

Дан Петреску: И за 10 млн. евро нямаше да поема ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънската легенда Дан Петреску потвърди, че е получил предложение да стане старши треньор на ЦСКА, предаде sportal.bg.

Бившият защитник на Челси беше вариант за нов наставник на “червените” след уволнението на Душан Керкез, но отказа отправената му покана, а в интервю за “Gazeta Sporturilor” разкри причините.

“Вече отказах на пет отбора от България, Полша, Египет, Саудитска Арабия и Русия. Вчера ме потърси и един от големите клубове в Казахстан. На всички казах “не” още в началото. Дори и 10 млн. евро да ми предложат, на този етап не искам да ходя никъде. През лятото ще помисля отново. Сега искам да си почина физически и психически”, заяви Петреску.

57-годишният специалист за последно беше начело на ЧФР Клуж, но напусна поста през август след шокиращата загуба с 2:7 от шведския Хекен в квалификациите на Лигата на конференциите. Петреску се бори и със здравословни проблеми, за които не разкрива подробности, но се надява скоро да се възстанови и да поднови кариерата си.

“Изпълнявам определени процедури, тренирам във фитнеса и се разхождам всеки ден. Живея в Клуж, където имам много приятели. Правя това, което не съм правил през целия си живот: почивам си”, сподели Петреску.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    1 0 Отговор
    Кой е този луд който ще ти предложи 10 милиона

    11:07 14.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ