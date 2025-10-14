Дан Петреску: И за 10 млн. евро нямаше да поема ЦСКА

Румънската легенда Дан Петреску потвърди, че е получил предложение да стане старши треньор на ЦСКА, предаде sportal.bg.

Бившият защитник на Челси беше вариант за нов наставник на “червените” след уволнението на Душан Керкез, но отказа отправената му покана, а в интервю за “Gazeta Sporturilor” разкри причините.

“Вече отказах на пет отбора от България, Полша, Египет, Саудитска Арабия и Русия. Вчера ме потърси и един от големите клубове в Казахстан. На всички казах “не” още в началото. Дори и 10 млн. евро да ми предложат, на този етап не искам да ходя никъде. През лятото ще помисля отново. Сега искам да си почина физически и психически”, заяви Петреску.

57-годишният специалист за последно беше начело на ЧФР Клуж, но напусна поста през август след шокиращата загуба с 2:7 от шведския Хекен в квалификациите на Лигата на конференциите. Петреску се бори и със здравословни проблеми, за които не разкрива подробности, но се надява скоро да се възстанови и да поднови кариерата си.

“Изпълнявам определени процедури, тренирам във фитнеса и се разхождам всеки ден. Живея в Клуж, където имам много приятели. Правя това, което не съм правил през целия си живот: почивам си”, сподели Петреску.