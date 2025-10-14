Новини
Халфът на Барселона Дани Олмо под въпрос за Ел Класико

14 Октомври, 2025 12:56 282 0

Добрата новина е, че Ламин Ямал и Фермин Лопес се завръщат в редиците на Барса

Халфът на Барселона Дани Олмо под въпрос за Ел Класико - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Барселона получи сериозен удар преди голямото дерби с Реал Мадрид на 26 октомври – Дани Олмо е под сериозно съмнение за участие заради мускулна травма, съобщават медиите в Каталуня.

Испанският халф напусна лагера на националния отбор миналата седмица заради проблем с прасеца и пропусна победата над Грузия. След прегледите в Барселона клубът потвърди, че Олмо има мускулно увреждане, но не уточни колко дълго ще отсъства.

Според испанските медии обаче периодът на възстановяване може да бъде между две и три седмици, което означава, че Олмо вероятно ще пропусне мачовете срещу Жирона, Реал Мадрид и Елче в Ла Лига, както и сблъсъка с Олимпиакос в Шампионската лига.

Това е поредният удар за 26-годишния халф, който вече пропусна 20 срещи през сезон 2024/25 заради различни травми. До момента Олмо има 10 участия за Барса през настоящата кампания.

Междувременно още един национал на Испания се прибра преждевременно. Феран Торес също напусна лагера на „Ла Роха“ заради болки в задното бедро. Все пак от клуба уточниха, че става дума само за мускулна умора, така че Торес може да бъде на разположение за следващите мачове.

Добрата новина за каталунците е, че Ламин Ямал и Фермин Лопес вече тренират с основната група, след като преодоляха своите контузии в слабините.


