Ултрасите на Комо скочиха на планирания мач в Австралия: Това е предателство

Организирана фенска група на Комо излезе с остра позиция срещу решението двубоят Милан – Комо да се играе в Пърт, Австралия, през февруари 2026 година, определяйки това като предателство към феновете и рекламен трик.

Реакцията дойде, след като клубът публикува официално изявление с обяснение за причините зад пътуването.

Въпреки че феновете благодарят на ръководството за амбицията и усилията да повиши популярността на клуба, те подчертават, че идентичността на Комо не може да съществува без неговите привърженици.

„Комо без своите фенове не е Комо. Говорите за жертви, сякаш това е нещо абстрактно. За нас жертвата е ежедневие – работим цяла седмица и пътуваме стотици километри в неделя, само за да бъдем там.“, се казва в изявлението, цитирано от MilanNews.it.

Ултрасите остро разкритикуваха идеята, че феновете трябва да правят още жертви в името на това, което клубът представя като търговска инициатива:

„Не ни поучавайте за ‘общото благо’. Благото на клуба е на трибуните – в дъжда, в студа, в песните и шалчетата. Футболът се роди от народа, не от маркетинговите стратегии. Нашата вяра не лети в бизнес класа – тя остава тук.“

Изявлението завършва с призив за достойнство и съпротива:

„Покажете малко гордост и не приемайте това поканване. Страстта не се купува. Не бъдете съучастници в тази фарс.“