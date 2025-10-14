Новини
Ултрасите на Комо скочиха на планирания мач в Австралия: Това е предателство

14 Октомври, 2025 19:59

Реакцията дойде, след като клубът публикува официално изявление с обяснение за причините зад пътуването

Ултрасите на Комо скочиха на планирания мач в Австралия: Това е предателство - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Организирана фенска група на Комо излезе с остра позиция срещу решението двубоят Милан – Комо да се играе в Пърт, Австралия, през февруари 2026 година, определяйки това като предателство към феновете и рекламен трик.

Реакцията дойде, след като клубът публикува официално изявление с обяснение за причините зад пътуването.

Въпреки че феновете благодарят на ръководството за амбицията и усилията да повиши популярността на клуба, те подчертават, че идентичността на Комо не може да съществува без неговите привърженици.

„Комо без своите фенове не е Комо. Говорите за жертви, сякаш това е нещо абстрактно. За нас жертвата е ежедневие – работим цяла седмица и пътуваме стотици километри в неделя, само за да бъдем там.“, се казва в изявлението, цитирано от MilanNews.it.

Ултрасите остро разкритикуваха идеята, че феновете трябва да правят още жертви в името на това, което клубът представя като търговска инициатива:

„Не ни поучавайте за ‘общото благо’. Благото на клуба е на трибуните – в дъжда, в студа, в песните и шалчетата. Футболът се роди от народа, не от маркетинговите стратегии. Нашата вяра не лети в бизнес класа – тя остава тук.“

Изявлението завършва с призив за достойнство и съпротива:

„Покажете малко гордост и не приемайте това поканване. Страстта не се купува. Не бъдете съучастници в тази фарс.“


  • 1 За пари

    2 1 Отговор
    правим всичко... и с всеки е мотото в спорта за съжаление. Кому бе нужно това отборно световно при това в Америка, където футбола не е приоритет катко в Латинска Америка или Европа? За едни 50мил. Евролигата (баскетбол) се продаде и прЕдаде фенове като финалната 4-ка се игра в Абу Даби, като бонус пуснаха отбор на Дубай (какво общо имат с Европа?) в турнира и 26/27 и 27/28 финалите пак там. Примери още много.. Това си е абсолютно предателство към феновете.

    Коментиран от #2

    20:13 14.10.2025

  • 2 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "За пари":

    Без пари какво ша направиш.....и ти работиш за пари ,нали....такъв е днес живота.

    20:26 14.10.2025

