Капитанът на Ювентус аут за поне един месец

14 Октомври, 2025 13:26 416 0

Лоши новини за “Старата госпожа” и треньора Игор Тудор

Капитанът на Ювентус аут за поне един месец - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Защитникът на Ювентус Глейсон Бремер ще бъде извън игра между 4 и 6 седмици заради мускулна травма.

Очаква се възстановяването му да изисква време и максимална прецизност, за да се избегнат нови усложнения, пише “La Gazzetta dello Sport”.

Първоначалната цел е бразилецът да бъде готов за мача с Каляри, но по-реалистичният сценарий е завръщане на 2 декември срещу Удинезе за Купата на Италия. До тогава Бремер ще пропусне около десет двубоя.

Той със сигурност няма да играе при подновяването на Серия А срещу Комо и в големия сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига. Следват срещите с Лацио, Удинезе и Кремонезе в първенството, както и двубоят със Спортинг в Европа. Бразилецът ще отсъства и от дербитата с Торино и Фиорентина, преди паузата за националните отбори.

Според италианските медии е малко вероятно Бремер да се възстанови навреме за гостуването на Бодьо/Глимт, но се очаква да бъде отново на разположение на Тудор в периода между мачовете с Каляри и Удинезе в началото на декември.


Италия
