Половинката на Роналдо блести в Париж

14 Октомври, 2025 20:29 688 5

Апетитната брюнетка заложи на елегантна визия, с която събра погледите, както и близо 1 млн. лайка от своите 71.2 млн. последователи в мрежата

Половинката на Роналдо блести в Париж - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джорджина Родригес блесна на Седмицата на модата в Париж и не пропусна да се наслади на времето си във френската столица. Годеницата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо сподели снимки и видеа от престоя си там в Инстаграм и събра сериозна доза лайкове под поста си.

Апетитната брюнетка заложи на елегантна визия, с която събра погледите, както и близо 1 млн. лайка от своите 71.2 млн. последователи в мрежата.


  • 1 само питам

    1 0 Отговор
    това коя половина е?

    Коментиран от #4

    20:30 14.10.2025

  • 2 само питам

    1 0 Отговор
    еи миризливЧЕКИДЖИЯ павле , как си днес? блъскаш ли яко чеекиии?

    20:33 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маани

    0 0 Отговор
    Я тая! Нашите мацета и чупят главата. И са по секси, и са по дащни!

    21:25 14.10.2025

