Половинката на Роналдо блести в Париж

Джорджина Родригес блесна на Седмицата на модата в Париж и не пропусна да се наслади на времето си във френската столица. Годеницата на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо сподели снимки и видеа от престоя си там в Инстаграм и събра сериозна доза лайкове под поста си.
Апетитната брюнетка заложи на елегантна визия, с която събра погледите, както и близо 1 млн. лайка от своите 71.2 млн. последователи в мрежата.
