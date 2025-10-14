Звездата на Реал Мадрид Мбапе: Да играя с Меси беше най-големият ми шанс във футбола

Килиан Мбапе призна, че никога не е очаквал да сподели терена с Лионел Меси.

В интервю за “Movistar Plus” френската звезда сподели, че възможността да играе редом до аржентинската легенда в Пари Сен Жермен е била нещо, което дори не е можел да си представи.



„Имах късмета да играя с Лео Меси. Той е напълно нормален човек, който уважава всички. Никога не съм мислил, че ще имам този шанс, защото мечтата ми винаги е била Реал Мадрид. Никога не съм си представял да облека екипа на Барселона разбира се“, призна нападателят на „кралския клуб“.



По време на престоя си в ПСЖ Мбапе и Меси изиграха 67 мача заедно във всички турнири, комбинирайки се за 34 гола. Двамата, заедно с Неймар, помогнаха на парижани да спечелят две поредни титли на Франция, но така и не успяха да донесат дългоочаквания трофей от Шампионската лига.



След края на сезон 2022/23 Меси напусна ПСЖ като свободен агент и се присъедини към Интер Маями, а година по-късно същото направи и Мбапе, сбъдвайки детската си мечта с трансфер в Реал Мадрид.



“Да играеш с Меси беше чест. Това е нещо, което ще помня цял живот.“ — завърши френската суперзвезда.