Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бразилия записа историческа загуба от Япония

Бразилия записа историческа загуба от Япония

14 Октомври, 2025 21:29 817 0

  • бразилия-
  • япония-
  • футбол-
  • контрола

Петкратният световен шампион допусна сензационен обрат и загуби с 2:3

Бразилия записа историческа загуба от Япония - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Бразилия допусна сензационен обрат и загуби с 2:3 при визитата си на Япония в контролата между двата тима. На почивката на двубоя петкратният световен шампион водеше с два гола преднина, но през втората част допусна три попадения и така за първи път в историята допусна поражение от “сините самураи”, срещу които досега имаше 11 победи и 2 ремита.

Бразилия записа историческа загуба от Япония

“Селесао” откри резултата в 26-ата минута, когато Бруно Гимараеш направи двойно подаване с Лукас Пакета и пусна пас за Пауло Енрике, който вкара дебютния си гол за своята родина. Само шест минути по-късно Пакета прехвърли противниковата защита с подаване за Габриел Мартинели, който с удар отблизо удвои преднината на гостите.

Бразилия записа историческа загуба от Япония

През второто полувреме обаче японците заиграха по-опасно в атака. Така в 52-рата минута Фабрисио Бруно допусна груба грешка в наказателното си поле, подарявайки топката на Такуми Минамино, който с мощния си шут веднага я прати в мрежата.

Бразилия записа историческа загуба от Япония

Десет минути по-късно резервата Юния Ито центрира към Кейто Накамура, който с воле насочи топката към вратата, а Бруно я добута в нея с несполучливия си опит да я изчисти. Ито имаше заслуга и за победния гол в срещата, защото в 71-вата минута при негово центриране от корнер Аясе Уеда стреля с глава във вратаря Уго Ногейра, който не успя да предотврати пълния обрат в двубоя.

Бразилия записа историческа загуба от Япония

Така Бразилия загуби втората си азиатска контрола, след като преди няколко дни разгроми Южна Корея с 5:0, докато в предишния си приятелски мач Япония завърши наравно 2:2 с Парагвай.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ