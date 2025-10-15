Новини
Официално: Милан потвърди официално споразумение за 100 млн. евро с основен спонсор

15 Октомври, 2025 17:15

С новото споразумение партньорството ще отпразнува своята 20-а годишнина през 2027 година

Снимка: БГНЕС
Милан официално обяви, че е удължил партньорството си с дългогодишния спонсор на фланелките – авиокомпанията Емирейтс, която ще продължи да бъде основен партньор и официална авиокомпания на клуба за следващите пет години.

Според информация от Италия новото споразумение се оценява на около 100 милиона евро за Милан за петгодишен период, или по приблизително 20 милиона евро на сезон.

Емирейтс започна партньорството си с Милан през 2007 година и стана в спонсор на фланелките на клуба в началото на сезон 2010/2011. С новото споразумение партньорството ще отпразнува своята 20-а годишнина през 2027 година.

„Подновяването на нашето партньорство с Емирейтс е свидетелство за едно от най-историческите и уважавани сътрудничества във футбола – общо пътуване, което гледа към бъдещето с амбиция и визия“, заяви Майкъл Оетле, главен търговски директор на Милан.

„Емирейтс ще продължи да ни подкрепя, помагайки ни да укрепим солидните основи на клуба и заедно да създадем нови поколения фенове по целия свят, създавайки уникални преживявания, които надхвърлят терена“, добави той.

Сър Тим Кларк, президент на Емирейтс, допълни: „Щастливи сме да удължим партньорството си с Милан. Това сътрудничество е основано на споделени ценности и общ ангажимент към съвършенството и е създало незабравими преживявания за милиони фенове по целия свят.

„Дълбоката ни връзка с Италия прави това удължаване естествена следваща стъпка, тъй като продължаваме да свързваме Милан и други италиански градове със света чрез Дубай, докато приближаваме феновете на "росонерите" по целия свят до любимия им клуб и играчи.“


