Сблъсъци след Италия - Израел между полиция и пропалестински демонстранти – ранени журналисти и униформени (ВИДЕО)

Удине стана сцена на тежки сблъсъци във вторник вечер, след като част от пропалестински протест излезе извън контрол. Въпреки че основното шествие премина мирно, около 200 радикални участници атакуваха силите на реда в центъра на града, малко след началото на футболната среща Италия – Израел.

Сред пострадалите са журналистката на “Rainews24” Елиза Доси и видеоооператорът Давиде Албини Бевилаква от “Local Team”. И двамата са били ударени в главата с камъни и откарани в болница. Състоянието на Бевилаква е по-сериозно – с черепно-мозъчна травма и подуто лице, но без опасност за живота. Един карабинер също е бил ранен, а няколко протестиращи са арестувани.

След края на демонстрацията, която събра около 8 000 души, малка група агресивни участници е пробила кордона на охраната около Пиаца Примо Маджо, опитвайки се да достигне до стадиона, за да осуети мача. Полицията е отговорила с водни оръдия, сълзотворен газ и контраатаки след обстрел с бутилки, камъни и дори пътни знаци. Безредиците са продължили до около 22:00 часа.

Инцидентите бяха остро осъдени от политици и от двете страни на спектъра, докато властите подчертаха, че са очаквали подобно развитие и са били в „максимална готовност“. Местните търговци бяха държали магазините си затворени през целия следобед от страх от ескалация.

На стадион „Фриули“ обаче атмосферата остана спокойна, въпреки няколко освирквания на израелския химн, заглушени от аплодисменти на останалите зрители. Мачът премина при засилени мерки за сигурност – включително присъствие на агенти от Мосад за защита на израелския състав.

Преди първия съдийски сигнал бе почетена с минута мълчание паметта на тримата карабинери, загинали предния ден при експлозия близо до Верона.