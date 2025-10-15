Новини
Спорт »
Световен футбол »
След пореден рекорд Кристиано Роналдо е новият крал на световните квалификации

След пореден рекорд Кристиано Роналдо е новият крал на световните квалификации

15 Октомври, 2025 17:45 637 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия

На 40 години португалската легенда продължава да пише история с още един рекорд в колекцията си

След пореден рекорд Кристиано Роналдо е новият крал на световните квалификации - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо отново пренаписа футболната история. 40-годишният капитан на Португалия отбеляза два гола при равенството 2:2 с Унгария в Лисабон и така стана най-резултатният футболист в историята на световните квалификации.

С общо 41 попадения в квалификации за Мондиал, Роналдо изпревари досегашния рекордьор Карлос Руис от Гватемала, който имаше 39. Следващи в класацията са Лионел Меси (36), Али Даеи (35) и Роберт Левандовски (33).

От дебюта си в квалификациите през септември 2004 г. срещу Латвия до днес, Роналдо е изиграл 51 мача и е вкарал средно по гол на всеки 104 минути. Португалия е спечелила 36 от тези срещи, а загубите са едва две.

От 41-те му попадения - 23 са с десния крак, 9 с левия и 9 с глава. Той има 5 гола от дузпи и 2 от преки свободни удари, а в квалификациите е отправил общо 259 удара с успеваемост 15.9%.

Роналдо е записал и 6 асистенции, като има участие в гол на всеки 91 минути на терена (4 295 игрови минути общо). Сред постиженията му се открояват хеттрици срещу Швеция, Северна Ирландия, Фарьорските острови и Люксембург, както и четири гола в един мач срещу Андора през 2016 г.

Роналдо вече е водещият реализатор в историята на националните отбори, а сега оглави и класацията за световни квалификации – доказателство, че дори на 40 години той продължава да променя футбола.

Португалия ще трябва да почака още малко, за да си гарантира място на следващия Мондиал, но Кристиано вече има повод за празник – още един рекорд в безкрайната му колекция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ