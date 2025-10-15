След пореден рекорд Кристиано Роналдо е новият крал на световните квалификации

Кристиано Роналдо отново пренаписа футболната история. 40-годишният капитан на Португалия отбеляза два гола при равенството 2:2 с Унгария в Лисабон и така стана най-резултатният футболист в историята на световните квалификации.

С общо 41 попадения в квалификации за Мондиал, Роналдо изпревари досегашния рекордьор Карлос Руис от Гватемала, който имаше 39. Следващи в класацията са Лионел Меси (36), Али Даеи (35) и Роберт Левандовски (33).

От дебюта си в квалификациите през септември 2004 г. срещу Латвия до днес, Роналдо е изиграл 51 мача и е вкарал средно по гол на всеки 104 минути. Португалия е спечелила 36 от тези срещи, а загубите са едва две.

От 41-те му попадения - 23 са с десния крак, 9 с левия и 9 с глава. Той има 5 гола от дузпи и 2 от преки свободни удари, а в квалификациите е отправил общо 259 удара с успеваемост 15.9%.

Роналдо е записал и 6 асистенции, като има участие в гол на всеки 91 минути на терена (4 295 игрови минути общо). Сред постиженията му се открояват хеттрици срещу Швеция, Северна Ирландия, Фарьорските острови и Люксембург, както и четири гола в един мач срещу Андора през 2016 г.

Роналдо вече е водещият реализатор в историята на националните отбори, а сега оглави и класацията за световни квалификации – доказателство, че дори на 40 години той продължава да променя футбола.

Португалия ще трябва да почака още малко, за да си гарантира място на следващия Мондиал, но Кристиано вече има повод за празник – още един рекорд в безкрайната му колекция.