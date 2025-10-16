Два тима от Серия А имат интерес към Зиркзее, който не получава шанс в Англия

Далеч от светлините на Висшата лига, Джошуа Зиркзее изглежда готов да се върне там, където показа най-добрия си футбол, а именно в Италия, пише “La Gazzetta dello Sport”. След блестящия сезон с екипа на Болоня, нидерландският нападател изживява труден момент в Манчестър Юнайтед, където е получил едва 82 минути игра в четири мача и нито веднъж като титуляр.

Недоволството му е очевидно, а зимният трансферен прозорец може да се превърне в неговото спасение. Най-сериозен интерес проявява Рома, водена от Джан Пиеро Гасперини, който от години следи Зиркзее и дори го искаше в Аталанта. “Вълците” обаче биха предпочели наем, вместо постоянен трансфер.

На хоризонта обаче се появи и изненадващ конкурент, в лицето на Комо. Макар тимът да не участва в евротурнири, богатите му собственици от фамилията Хартонo имат финансова мощ, която може да надделее над римския проект. В Комо виждат в Зиркзее голям шанс да направят крачка към върховете на Серия А.

За 24-годишния нападател решението ще бъде ключово: оставане на пейката в Юнайтед може да му коства мястото в националния отбор на Нидерландия за предстоящото Световно първенство. Евентуално връщане в Италия обаче може да му върне формата, увереността и не на последно място - усмивката.