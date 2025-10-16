Новини
Спорт »
Световен футбол »
Два тима от Серия А имат интерес към Зиркзее, който не получава шанс в Англия

Два тима от Серия А имат интерес към Зиркзее, който не получава шанс в Англия

16 Октомври, 2025 06:09 429 0

  • джошуа зиркзее-
  • футбол-
  • висша лига

Нидерландският нападател е недоволен от престоя си в Манчестър Юнайтед

Два тима от Серия А имат интерес към Зиркзее, който не получава шанс в Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Далеч от светлините на Висшата лига, Джошуа Зиркзее изглежда готов да се върне там, където показа най-добрия си футбол, а именно в Италия, пише “La Gazzetta dello Sport”. След блестящия сезон с екипа на Болоня, нидерландският нападател изживява труден момент в Манчестър Юнайтед, където е получил едва 82 минути игра в четири мача и нито веднъж като титуляр.

Недоволството му е очевидно, а зимният трансферен прозорец може да се превърне в неговото спасение. Най-сериозен интерес проявява Рома, водена от Джан Пиеро Гасперини, който от години следи Зиркзее и дори го искаше в Аталанта. “Вълците” обаче биха предпочели наем, вместо постоянен трансфер.

На хоризонта обаче се появи и изненадващ конкурент, в лицето на Комо. Макар тимът да не участва в евротурнири, богатите му собственици от фамилията Хартонo имат финансова мощ, която може да надделее над римския проект. В Комо виждат в Зиркзее голям шанс да направят крачка към върховете на Серия А.

За 24-годишния нападател решението ще бъде ключово: оставане на пейката в Юнайтед може да му коства мястото в националния отбор на Нидерландия за предстоящото Световно първенство. Евентуално връщане в Италия обаче може да му върне формата, увереността и не на последно място - усмивката.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ