Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в четвъртък (16 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (16 октомври)

16 Октомври, 2025 06:15 484 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (16 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

09.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

14.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 3

14.50 Колоездене: Обиколка на Холандия, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Дубай – Барселона МАХ Спорт 2

20.45 Баскетбол, Фенербахче – Байерн МАХ Спорт 4

22.00 Хъдърсфийлд – Болтън Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Макаби (ТА) – Олимпиакос МАХ Спорт 2

02.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 1

03.00 НХЛ, Далас – Ванкувър МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ