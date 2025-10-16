Новини
Френки де Йонг подписа нов дългосрочен договор с Барселона

16 Октомври, 2025 06:45 357 0

Нидерландският маестро остава в основата на проекта на Ханзи Флик на „Камп Ноу“

Френки де Йонг подписа нов дългосрочен договор с Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона официално обяви, че Френки де Йонг е подписал нов договор с клуба, който ще го задържи в каталунската столица до юни 2029 година.

28-годишният нидерландец пристигна от Аякс през 2019 г., след като бе сред звездите на сензационния тим, достигнал до полуфинал в Шампионската лига. Оттогава насам той изигра 183 мача в Ла Лига, в които реализира 14 гола и даде 16 асистенции.

Де Йонг е сред най-прецизните пасови играчи в Испания – със 92.3% точност на подаванията, като единствено Тони Кроос може да се похвали с по-висок показател сред халфовете на върха. Освен това нидерландецът е създал 211 голови ситуации, повече от почти всички свои колеги в шампионата.

От пристигането си в клуба, Де Йонг вече има шест трофея – по два пъти Ла Лига, Копа дел Рей и Суперкупата на Испания

„Искам тази мечта да продължи още дълго, колкото е възможно повече“, сподели Де Йонг при подписването.

„От първия момент с Ханзи Флик имаме отлични отношения. Той винаги е казвал, че вярва в мен – и го показва. Знам, че мога да се подобрявам още и ще продължа да работя както винаги”.

Де Йонг, считан за един от най-интелигентните халфове в модерния футбол, остава в основата на визията на Барселона за бъдещето.


