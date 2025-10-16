Новини
Локатели предизвика буря с отказа си да участва в „Pride Night“ на Серия А

16 Октомври, 2025 07:00

  ювентус
  мануел локатели
  футбол

Полузащитникът на Ювентус обясни решението си с нуждата футболът да остане извън политиката

Локатели предизвика буря с отказа си да участва в „Pride Night“ на Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Полузащитникът на Ювентус – Мануел Локатели, предизвика остри реакции в Италия, след като обяви, че няма да участва в инициативата „Pride Night“ на Серия А.

Играчът аргументира решението си с желанието футболът да остане фокусиран върху спорта, а не върху обществени или политически каузи:

„Футболът трябва да се концентрира изцяло върху представянето на терена, а не върху политически или социални движения“, заяви Локатели.

Изказването му предизвика широк обществен дебат, като голяма част от феновете подкрепиха позицията му, докато други я определиха като прекалено консервативна и в разрез с духа на приобщаване, който лигата се опитва да насърчи.


