Локатели предизвика буря с отказа си да участва в „Pride Night“ на Серия А

Полузащитникът на Ювентус – Мануел Локатели, предизвика остри реакции в Италия, след като обяви, че няма да участва в инициативата „Pride Night“ на Серия А.

Играчът аргументира решението си с желанието футболът да остане фокусиран върху спорта, а не върху обществени или политически каузи:

„Футболът трябва да се концентрира изцяло върху представянето на терена, а не върху политически или социални движения“, заяви Локатели.

Изказването му предизвика широк обществен дебат, като голяма част от феновете подкрепиха позицията му, докато други я определиха като прекалено консервативна и в разрез с духа на приобщаване, който лигата се опитва да насърчи.