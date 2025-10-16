Лукаку и брат му Джордан са станали жертва на опит за „изнудване“

Нападателят на Наполи Ромелу Лукаку разкри неприятни подробности, твърдейки, че той и брат му Джордан са станали жертва на опит за „изнудване“ в усилията си да пренесат тялото на покойния си баща от Демократична република Конго в Белгия за погребение.

Звездата обясни, че преживяното е разбило сърцето му, тъй като погребението сега ще се състои в Киншаса против волята на семейството.

Лукаку обвини определени лица в ДР Конго в „изнудване“ след смъртта на баща му Роже Лукаку.

Белгийският национал заяви, че на него и брат му Джордан е било отказано да пренесат тялото на баща им обратно в Белгия, където са планирали да се състои погребението.

Роже, бивш национал на Заир, който е прекарал голяма част от кариерата си в Белгия, почина през септември на 58-годишна възраст в Киншаса. Въпреки усилията си, братята Лукаку твърдят, че са били принудени да променят плановете за погребение поради решения, взети в конгоанската столица.

„Както може би знаете, планирахме погребението да се състои този петък, но поради определени решения, взети в Киншаса, погребението ще се състои там. Баща ни почина на 28 септември и ние като братя опитахме всичко, за да върнем тялото му обратно в Европа, но почувствахме, че сме изнудвани от някои хора… Ако баща ни беше тук днес, той нямаше да го приеме. Разбива ни душата, че не можем да погребем баща си. Но някои хора не го искаха. Сега разбираме защо баща ни ни държеше далеч от много хора", написа Ромелу Лукаку в Инстаграм.

Лукаку публикува емоционален пост към покойния си баща веднага след смъртта му миналия месец, заявявайки, че животът му „никога няма да бъде същият“ без него.