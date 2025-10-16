Педри №1 в интересна класация

Педри е най-добрият подавач в противниковата половина през последните шест месеца.

Международният център за спортни изследвания публикува списък с играчите, които са били най-ефективните по този показател в клубните си отбори, като 22-годишният халф на Барселона получи максималния резултат от 100.

Челната тройка се допълва от португалския полузащитник на ПСЖ - Витиня и Йозуа Кимих от Байерн.

Най-много играчи сред първите 15 има ПСЖ - петима, Байерн е с трима представители, а Барселона с двама.

Ето и топ 15:

1. Педри (Барселона) – 100

2. Витиня (ПСЖ) – 96.8

3. Йозуа Кимих (Байерн Мюнхен) – 95.8

4. Френки де Йонг (Барселона) – 95.2

5. Ашраф Хакими (ПСЖ) – 94.8

6. Федерико Валверде (Реал Мадрид) – 94,2

7. Фабиан Руис (ПСЖ) – 94

8. Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен) – 93,3

9. Лука Модрич (Милан) – 91,8

10. Александър Павлович (Байерн Мюнхен) – 91,5

11. Нуно Мендеш (ПСЖ) – 91,3

12. Николо Барела (Интер Милано) – 91,1

13. Жоао Невеш (ПСЖ) – 90,9

14. Енцо Баренечеа (Бенфика) – 90,6

15. Йошко Гуардиол (Манчестър Сити) – 90,3