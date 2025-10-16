Новини
Спорт »
Световен футбол »
Педри №1 в интересна класация

Педри №1 в интересна класация

16 Октомври, 2025 10:10 392 0

  • педри-
  • футбол-
  • класация

Най-много играчи сред първите 15 има ПСЖ - петима, Байерн е с трима представители, а Барселона с двама

Педри №1 в интересна класация - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Педри е най-добрият подавач в противниковата половина през последните шест месеца.

Международният център за спортни изследвания публикува списък с играчите, които са били най-ефективните по този показател в клубните си отбори, като 22-годишният халф на Барселона получи максималния резултат от 100.

Челната тройка се допълва от португалския полузащитник на ПСЖ - Витиня и Йозуа Кимих от Байерн.

Най-много играчи сред първите 15 има ПСЖ - петима, Байерн е с трима представители, а Барселона с двама.

Ето и топ 15:

1. Педри (Барселона) – 100

2. Витиня (ПСЖ) – 96.8

3. Йозуа Кимих (Байерн Мюнхен) – 95.8

4. Френки де Йонг (Барселона) – 95.2

5. Ашраф Хакими (ПСЖ) – 94.8

6. Федерико Валверде (Реал Мадрид) – 94,2

7. Фабиан Руис (ПСЖ) – 94

8. Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен) – 93,3

9. Лука Модрич (Милан) – 91,8

10. Александър Павлович (Байерн Мюнхен) – 91,5

11. Нуно Мендеш (ПСЖ) – 91,3

12. Николо Барела (Интер Милано) – 91,1

13. Жоао Невеш (ПСЖ) – 90,9

14. Енцо Баренечеа (Бенфика) – 90,6

15. Йошко Гуардиол (Манчестър Сити) – 90,3


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ