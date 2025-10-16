Педри №1 в интересна класация

Педри е най-добрият подавач в противниковата половина през последните шест месеца.
Международният център за спортни изследвания публикува списък с играчите, които са били най-ефективните по този показател в клубните си отбори, като 22-годишният халф на Барселона получи максималния резултат от 100.
Челната тройка се допълва от португалския полузащитник на ПСЖ - Витиня и Йозуа Кимих от Байерн.
Най-много играчи сред първите 15 има ПСЖ - петима, Байерн е с трима представители, а Барселона с двама.
Ето и топ 15:
1. Педри (Барселона) – 100
2. Витиня (ПСЖ) – 96.8
3. Йозуа Кимих (Байерн Мюнхен) – 95.8
4. Френки де Йонг (Барселона) – 95.2
5. Ашраф Хакими (ПСЖ) – 94.8
6. Федерико Валверде (Реал Мадрид) – 94,2
7. Фабиан Руис (ПСЖ) – 94
8. Конрад Лаймер (Байерн Мюнхен) – 93,3
9. Лука Модрич (Милан) – 91,8
10. Александър Павлович (Байерн Мюнхен) – 91,5
11. Нуно Мендеш (ПСЖ) – 91,3
12. Николо Барела (Интер Милано) – 91,1
13. Жоао Невеш (ПСЖ) – 90,9
14. Енцо Баренечеа (Бенфика) – 90,6
15. Йошко Гуардиол (Манчестър Сити) – 90,3
