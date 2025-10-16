Новини
Спорт »
Световен футбол »
Щабът на Барселона е изключително ядосан на Левандовски

16 Октомври, 2025 07:59 1 072 5

  • роберт левандовски-
  • барселона-
  • футбол-
  • контузия

Подготовката на тима за Ел Класико понесе сериозен удар, тъй като Роберт Левандовски отпадна заради нова мускулна травма, получена по време на мачовете на националния отбор на Полша

Щабът на Барселона е изключително ядосан на Левандовски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Щабът на Барселона е изключително ядосан на опитния нападател Роберт Левандовски заради контузията, пише Marca.

Подготовката на тима за Ел Класико понесе сериозен удар, тъй като Роберт Левандовски отпадна заради нова мускулна травма, получена по време на мачовете на националния отбор на Полша.

В каталунския клуб са изключително ядосани на самия играч, заради преценката му и за това, че е продължил да играе въпреки дискомфорта, който е чувствал, решение, което сега го изважда от игра за около един месец.

Най-лошите опасения на Барса бяха потвърдени, когато Левандовски се завърна от международни ангажименти с разкъсан мускул на лявото бедро.

37-годишният футболист е получил травмата по време на двубоя срещу Литва, където е почувствал дискомфорт през първото полувреме, но е избрал да продължи да играе.

Напрежението е ескалирало в каталунския клуб заради начина, по който Левандовски е действал в ситуацията.

Според Marca, клубът смята, че нападателят е трябвало незабавно да поиска смяна, вместо да рискува да влоши контузията.

Публикацията предполага, че Ханзи Флик и медицинският щаб са разочаровани от липсата на предпазливост, проявена от такъв опитен играч. Гневното настроение в лагера на Барса е било преобладаващо, особено след като Лева е изиграл целите 90 минути и дори е отбелязал втория гол за Полша.

С контузии след паузата за националните отбори са още Дани Олмо и Феран Торес. Ламин Ямал получи травма по-рано.

Контузията най-вероятно ще коства на Левандовски поне шест ключови мача в Ла Лига и Шампионската лига, включително важни сблъсъци срещу Жирона, Олимпиакос и Ел Класико срещу Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 4 сбруя

    0 0 Отговор
    8м3ар9са1ба3р8са

    08:20 16.10.2025

  • 5 тез пък и те

    1 0 Отговор
    че какво се ядосват той и без това напоследък нищо не играе със или без него няма разлика

    08:42 16.10.2025

