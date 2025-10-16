Новини
Левски следи бразилско крило и Салах

16 Октомври, 2025 09:59

На "Герена" отново са се насочили към играчи, коити може да им свършат работа, а няма да имат и нужда от допълнително време за адаптация, както би се случило с такива от други първенства

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски следи изявите на футболисти от българското първенство за зимната си селекция. На "Герена" отново са се насочили към играчи, коити може да им свършат работа, а няма да имат и нужда от допълнително време за адаптация, както би се случило с такива от други първенства.

"Мач Телеграф" твърди, че "сините" не са се задоволили само с футболисти от елита, а следят и такива от Mr Bit Втора лига. Един от тях е Лео Пимента от Вихрен Сандански. За него се очаква сериозно наддаване през зимата. Той е бил наблюдаван няколко пъти, но засега не е ясно дали ще се появи на "Герена".

Другият, който привлича вниманието на елитните клубове, е Билал Ел Бакали Салах от Дунав Русе.

Лео Пимента е на 25 години. Той пристигна във Вихрен през лятото от Фпореста. От началото на сезона има 11 мача, в които е вкарал 5 гола и е направил 1 асистенция.

24-годишният Салах беше привлечен в Русе от андорския Санта Колома. Той има 7 мача и два гола за "драконите".


