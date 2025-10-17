Везенков отново герой за Олимпиакос: Собственоръчно съсипа Макаби Тел Авив в Евролигата

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе героят на Олимпиакос при гостуването на Макаби Тел Авив от 5-ия кръг на Евролигата. Българинът отбеляза последния кош, с който гръцкият тим обърна резултата и спечели с 95:94.

Мачът в зала „Александър Николич“ започна по-добре за домакините от Макаби, които бързо дръпнаха с 8 точки (14:6). Олимпиакос успя да намали пасива и първата четвърт приключи при резултат 22:24. Във втората част Везенков и Олимпиакос изравняваха два пъти, но израелците запазиха аванса си и на полувремето резултатът бе 48:40 за Макаби.

Третата четвърт бе белязана от първата лидерска позиция на Олимпиакос, но частта завърши 70:65 за гърците. Последните 10 минути започнаха отлично за Макаби, които поведоха с 13 точки, но гърците постепенно наваксаха и 17 секунди преди сирената Везенков нанесе решителния удар – кош за 95:94, с който Олимпиакос обърна мача.

Българският национал завърши с дабъл-дабъл – 23 точки и 10 борби, плюс 2 асистенции, а Никола Милутинов добави още 23 точки и 5 борби.

За Макаби Джеф Даутин бе най-резултатен с 24 точки, но това не помогна на израелския тим, който остава 19-и с баланс 1:4. Олимпиакос пък е 7-и с 3 победи и 2 загуби.