Новини
Спорт »
Баскетбол »
Везенков отново герой за Олимпиакос: Собственоръчно съсипа Макаби Тел Авив в Евролигата

Везенков отново герой за Олимпиакос: Собственоръчно съсипа Макаби Тел Авив в Евролигата

17 Октомври, 2025 06:45 1 006 0

  • александър везенков-
  • макаби тел авив-
  • евролигата-
  • спорт

Българинът отбеляза последния кош, с който гръцкият тим обърна резултата и спечели с 95:94

Везенков отново герой за Олимпиакос: Собственоръчно съсипа Макаби Тел Авив в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе героят на Олимпиакос при гостуването на Макаби Тел Авив от 5-ия кръг на Евролигата. Българинът отбеляза последния кош, с който гръцкият тим обърна резултата и спечели с 95:94.

Мачът в зала „Александър Николич“ започна по-добре за домакините от Макаби, които бързо дръпнаха с 8 точки (14:6). Олимпиакос успя да намали пасива и първата четвърт приключи при резултат 22:24. Във втората част Везенков и Олимпиакос изравняваха два пъти, но израелците запазиха аванса си и на полувремето резултатът бе 48:40 за Макаби.

Третата четвърт бе белязана от първата лидерска позиция на Олимпиакос, но частта завърши 70:65 за гърците. Последните 10 минути започнаха отлично за Макаби, които поведоха с 13 точки, но гърците постепенно наваксаха и 17 секунди преди сирената Везенков нанесе решителния удар – кош за 95:94, с който Олимпиакос обърна мача.

Българският национал завърши с дабъл-дабъл – 23 точки и 10 борби, плюс 2 асистенции, а Никола Милутинов добави още 23 точки и 5 борби.

За Макаби Джеф Даутин бе най-резултатен с 24 точки, но това не помогна на израелския тим, който остава 19-и с баланс 1:4. Олимпиакос пък е 7-и с 3 победи и 2 загуби.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ