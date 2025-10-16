Новини
Левски ще прави селекция на три места в Европа

16 Октомври, 2025 10:59 276 0

„Сините“ планират да гледат двубои от третото ниво на футбола в Португалия, откъдето бе привлечен Мустафа Сангаpe

Левски ще прави селекция на три места в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сериозна работа ще имат скаутите на Левски до края на есента. Но пък целта е доста сериозна – да се намерят качествени нови попълнения за зимната селекция, които наистина ще помогнат на Хулио Веласкес да постигне целите, които си е поставил. „Мач Телеграф“ съобщава, че Красимир Петров и Георги Коруджиев са планирали да посетят не една, а общо три европейски държави.

„Сините“ планират да гледат двубои от третото ниво на футбола в Португалия, откъдето бе привлечен Мустафа Сангаpe. Смята се, че там има доста добри футболисти, които може да бъдат привлечени срещу по-скромни суми. „Сините“ бяха харесали Андре Кловис при предишната си визита в страната на Кристиано Роналдо. Академико Визеу обаче им поискат в последния момент 1 млн. евро за звездата си и сделката пропадна.

Другите дестинации, които ще посят „сините“, са Нидерландия и Франция. Както е известно, в миналото Левски имаше сериозно присъствие на пазара в Холандия, но в последно време от там не е взет нито един играч. Очаква се Петров и Коруджиев да наблюдават мачове в родината на Ван Бастен този уикенд, а след това ще търсят попълнения и в другите две европейски държави.

През пролетта скаутите на Левски имаха и мисия в Сърбия. Тя обаче свърши без резултат. Причината е, че комшиите надуват цената на играчите си в пъти, когато се появи чужд отбор, който да се интересува от тях. Иначе се смяташе, че интерес за „сините“ представлява Триванте Стюарт от Раднички Ниш. Първоначално от Сърбия обявиха, че Левски ще плати със 100 000 евро повече от Партизан, чиято оферта е била за 400 000 евро. Впоследствие обаче от Ниш обявиха, че няма да пуснат за по-малко от милион Триванте, който в крайна сметка продължи кариерата си в Турция.


