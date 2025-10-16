Новини
Нокаутираха селекционера на Катар (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 11:28 1 163 5

59-годишният испанец не успя да се предпази от топката, който го удари в лицето и го свали на земята

Нокаутираха селекционера на Катар (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Катар - Хулен Лопетеги едва ли някога ще забрави мача с ОАЕ. Не само защото победата с 2:1 класира отбора за Мондиал 2026, ами и заради нокдауна, в който изпадна край тъчлинията още в началото на двубоя.

Въпреки че беше вратар, 59-годишният испанец не успя да се предпази от топката, който го удари в лицето и го свали на земята.

Инцидентът се случи, когато неговият полузащитник Асим Мадибо се хвърли в ожесточена борба с Али Салех. Той спечели топката и я прати право в главата на треньора си, който за няколко секунди като че ли загуби съзнание на тревата, но после се съвзе и се изправи.

В богатата си кариера Лопетеги е бил треньор на Реал Мадрид, Севиля, Порто, Уулвърхемптън и Уест Хем, а в периода 2016-2018 бе начело на националния отбор на Испания.

Qatar's manager Julen Lopetegui gets hit in the face by the ball (Great Injury)
byu/FlyingArab insoccer


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    13 0 Отговор
    И къде е видеото ???

    11:36 16.10.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Без Катар и Саудитска Арабия, това световно първенство няма да е същото.

    11:45 16.10.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    4 1 Отговор
    Мисирки,Лопетеги никога не е бил вратар!🦃🦃🦃🤗🤣👍

    Коментиран от #4, #5

    11:46 16.10.2025

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Винаги е бил пеле-раст!

    11:48 16.10.2025

  • 5 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Напротив ,точно бивш вратар си е.Пфу...

    12:20 16.10.2025

