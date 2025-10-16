Нокаутираха селекционера на Катар (ВИДЕО)

Селекционерът на Катар - Хулен Лопетеги едва ли някога ще забрави мача с ОАЕ. Не само защото победата с 2:1 класира отбора за Мондиал 2026, ами и заради нокдауна, в който изпадна край тъчлинията още в началото на двубоя.
Въпреки че беше вратар, 59-годишният испанец не успя да се предпази от топката, който го удари в лицето и го свали на земята.
Инцидентът се случи, когато неговият полузащитник Асим Мадибо се хвърли в ожесточена борба с Али Салех. Той спечели топката и я прати право в главата на треньора си, който за няколко секунди като че ли загуби съзнание на тревата, но после се съвзе и се изправи.
В богатата си кариера Лопетеги е бил треньор на Реал Мадрид, Севиля, Порто, Уулвърхемптън и Уест Хем, а в периода 2016-2018 бе начело на националния отбор на Испания.
Qatar's manager Julen Lopetegui gets hit in the face by the ball (Great Injury)
