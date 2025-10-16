Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кузманов започна с победа на „Чалънджър“ в Гърция

Димитър Кузманов започна с победа на „Чалънджър“ в Гърция

16 Октомври, 2025 15:38 346 1

  • димитър кузманов -
  • турнир-
  • чалънджър -
  • херсонисос -
  • гърция

Българинът отстрани квалификанта Дали Бланч

Димитър Кузманов започна с победа на „Чалънджър“ в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 50" на твърди кортове в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Четвъртият в схемата Кузманов победи квалификанта Дали Бланч (САЩ) със 6:4, 6:1 за 87 минути.

Вчера срещата беше прекъсната при 4:4 в първия сет заради настъпилия мрак, а при доиграването днес пловдивчанинът спечели осем от деветте гейма и стигна до успеха.

В спор за място на четвъртфиналите Кузманов излиза утре срещу друг квалификант - Чарлз Брум (Великобритания). Българинът има една победа срещу този съперник в квалификациите на "Уимбълдън" през 2022 година.


Другият българин в основната схема - Адриан Андреев отпадна в първия кръг след поражение от петия поставен Елиаким Кулибали (Кот Д′Ивоар) с 6:7(5), 3:6.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карло☪︎ НacсpaH

    1 0 Отговор
    Искам много пари от държавата за това, че вдигам железа. Трябват ми за дppoгaa!!! деца, болни, пенсионери...да го дyyxxaaтт!!!
    Добре,че са чичко Борисов и чичко Пеевски да ми дават някой лев, давам да ме ебьттт за парички и ще гласувам за тях!

    15:39 16.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ