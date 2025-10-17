Новини
Дженифър Ермосо се завръща триумфално в националния отбор на Испания

17 Октомври, 2025 18:05

Очаква се нейното присъствие да донесе допълнителна мотивация и класа на "Ла Роха"

Дженифър Ермосо се завръща триумфално в националния отбор на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Испанската футболна звезда Дженифър Ермосо отново ще облече екипа на националния тим, след като бе включена в разширения състав за предстоящите полуфинали на Лигата на нациите срещу Швеция. Новината бе официално потвърдена от новия селекционер Соня Бермудес, която днес обяви имената на избраничките си.

Ермосо, която държи рекорда за най-много голове в историята на женския национален отбор на Испания – впечатляващите 57 попадения, отсъстваше от състава след Олимпийските игри в Париж. Причината бе, че предишният треньор Монце Томе не я включваше в плановете си, а това доведе до пропускането на Европейското първенство през юли, където испанките отстъпиха на Англия във финалната битка.

Връщането на Ермосо идва след бурен период в кариерата ѝ. Припомняме, че през 2023 година тя стана централна фигура в скандал, разтърсил испанския футбол – тогавашният президент на федерацията Луис Рубиалес я целуна без нейно съгласие след спечелването на световната титла. Последвалите събития доведоха до отстраняването и осъждането на Рубиалес за сексуална агресия, а Ермосо напусна Испания и продължи професионалния си път в мексиканския гранд Тигрес.

Сега, под ръководството на трикратната носителка на "Златната топка" Айтана Бонмати, испанският национален отбор се готви за нови успехи. Първият сблъсък със силния тим на Швеция ще се състои на 24 октомври в Малага, а четири дни по-късно предстои реваншът в Гьотеборг.


  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Триумфално Tъп си.

    18:46 17.10.2025

